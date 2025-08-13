【秘蔵アルバムが語る「戦争の日常」 】昭和15年、国民的雑誌「キング」が仕掛けた写真コンテストの背景にある講談社と軍部の「危険な関係」

写真資料室保管庫に秘蔵されている2冊のアルバム

昭和十五年七月、支那事変満三周年を迎ふるに当り、雑誌キングは、陸軍省、海軍省並に国民精神総動員本部の御後援の下に、八月号誌上に於て、「時局写真大懸賞募集」を発表し、銃後国民の各方面に於ける国家総力戦の活動を撮影せる写真を満天下の写真家より募集せり。

上の文章は、講談社写真資料室保管庫に秘蔵されている写真アルバム『銃後の姿 支那事変写真帖』の「巻頭言」書き出しです。1941（昭和16）年12月8日に放送された真珠湾攻撃時のニュースフレーズ（「帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋に於いてアメリカ、イギリス軍と戦闘状態に入れり」）を彷彿とさせるような、この「巻頭言」が書かれたのは同年2月のことでした。

1937（昭和12）年7月7日に発生した盧溝橋事件から端を発した日中戦争開始から3年が経つ1940（昭和15）年7月発売の雑誌『キング（8月号）』誌上で懸賞写真募集が行われました。同誌は1924（大正13）年に創刊され、日本で最初に100万部を突破し、当時「国民的雑誌」と呼ばれていた大衆誌です。

この懸賞も一等賞金200円（2名）、二等100円（3名）、三等50円（5名）、四等10円(30名)、五等5円(50名)、佳作1円（100名）という大がかりなものでした。当時の物価は、新聞代99銭、もりそば1杯7銭、大工の日当が1円93銭。そして総理大臣の年俸が9600円（昭和10年調査による）といいますから、賞金額はかなり魅力的だったに違いありません。

募集内容は〈課題には制限なし。国家総力戦の姿及び支那事変時局下に於ける日本及び日本人的姿を現はした写真ならば何でも結構。〉といいつつ、

○国旗に関する写真

○傷痍軍人に関する写真

○自粛緊張に関する写真

○貯蓄、公債に関する写真

○節約、節米に関する写真

○銃後婦人に関する写真

○国防献金、献納に関する写真

などなど、例が26も書き出されています。

この懸賞の特徴は、入賞作は遊就舘および陸、海軍病院に献納されて将士の慰問に供される、としていることです。そのため、募集規定中に〈入選作品中献納するものについては原版又は焼増を余分に提出願うことあるべし〉という条件が加えられています。

戦前の日本でカメラはどれぐらい普及していた？

ここまで読んで疑問に思う方もいるかもしれません。戦前の日本って、そんなに皆、写真を撮っていたのでしょうか？

実をいうと、日本人は戦前から非常な写真好きでした。幕末に写真技術が長崎に伝わった後、乾板式カメラが導入されると明治後期から大正、昭和前期にかけて全国に写真館が激増し、人々は結婚、宮参り、法事、寄り合いなど人生の節目で度々記念写真を撮る習慣が根付いていきます。なかでも必須だったのが出征兵士の肖像写真でした。こうしたイベントごとに使われるのが写真館であり、写真館の写真師たちは時にお屋敷や遊興の場、集会場などに出向いたりして撮影を行っていました。『キング』の社告の呼びかけ、〈満天下の写真家〉には、当然こうした写真館の主たちが入っていたと思われます。この記事に掲載した写真群を見ても、明らかにプロフェッショナルの手になると思われる作品が少なくありません。

また、大正末期頃から写真機材そのものの大衆化が進み、アマチュアの裾野も大きく広がっていました。

アマチュアには大きく二つの潮流があります。

ひとつは1930（昭和5）年に発売された「トーゴーカメラ」に代表される、安価な“円カメ”の流行です。紙箱製の本体に数枚のフィルム、印画紙がついて定価1円ぐらいだったためこう呼ばれました。ピントあわせなどはできず被写体が一応写ってはいる、というおもちゃのようなものです。しかしこれならお小遣いでもなんとかやりくりすれば買えたので、少年少女の間でおおいに流行したといいます。現代でいえば、「写ルンです」のようなイメージでしょうか（もちろんあんな高性能ではありません）。DPE（現像）店などはありませんから、自分で現像して失敗したりもしたでしょう。もう少し大人向けには、大正時代にイーストマン・コダックの「ヴェスト・ポケット・コダック（通称ベス単）」が小西六（現コニカミノルタ）から輸入発売され、国産でも1925（大正14）年ヴェスト判の小西六製「パーレット」(定価17円)というヒット作が生まれました。もっとも大ヒットの「パーレット」でも月産1200台だったといいますから、普及率はしれたものです。

二つ目の潮流は、“写真道楽”といわれた高級カメラを手にした裕福なアマチュア層です。

昭和初期にはライカや二眼レフのローライフレックスといった高級機が輸入されて人気を博しました。一般人にはこうした高級カメラは高値の花で、続々と結成されたアマチュア写真団体の会員は「呉服屋の若旦那、質屋の部屋住み、ドクターと弁護士」といった顔ぶれだったそうです。

キング編集部には写真家の名簿があった

〈『キング』の懸賞応募は相当な数で、川柳（のハガキ）を800枚から1千枚、1枚に３〜４句書いてあるから、3000近い句から選んで２ページ作っていました。一方で、今なら逆だと思いますが、写真募集は(応募が)少ないんですね。それほど写真が発達していなかったわけで。／ずいぶん後には、キングは全国の写真家を奨励しまして、挿絵や口絵に使う写真を集めて毎月講堂に一斉にならべて選をした。名簿がありますから、それを集めてできるだけ方々に頼んだわけです。京都あたりとかね。お代は1枚15円で、使ったものだけ払って、ほとんどは返してたんで送料が大変でした〉（講談社50年史資料より）

時局写真募集のキング誌面には「素人(アマチュア)、専門家を問はず、奮って応募あれ。」というキャッチフレーズがありますが、入選作を集めた写真帖の写真は全て四つ切(25.4×30.5cm）にプリントされていますので、おそらく大衆写真機のクオリティでは入選作に選ばれるのは難しかったことでしょう。

さて、冒頭に紹介した写真帖の「巻頭言」には、募集の結果も綴られています。

同年八月三十一日の〆切まで応募総数三千四百余枚に達し、都会に、農村に、漁村に、山村に、真剣なる活動をつづけつつある銃後国民の写真を集積することを得たり。ついで九月二十八日、陸軍省情報部黒田中尉、海軍省軍事普及部高瀬中佐、国民精神総動員本部小松事業部長等御出席の下に厳選を行ひ、一等より五等まで九十枚の入賞作、更に百枚の佳作を決定せり。

入賞作全部九十枚を纏めて記念帖を謹製し、陸軍省、海軍省、並びに遊就舘へ各一部づつ奉献せんとす。

陸軍省情報部はプロパガンダと思想統制を担当する部署であり、「黒田中尉」とは、戦争記録画担当としてその名が記録されている黒田千吉郎中尉と思われます。海軍軍事普及部高瀬五郎中佐は、メディア統制を担当する大本営報道部に籍のあった参謀将校です。昭和16年には講談社の少年雑誌『少年倶楽部』4月号で、「高瀬海軍中佐に太平洋戦のお話を聞く」というインタビュー記事が掲載されており、いわば海軍の広報官といった役割を担っていました。

そして、「国民精神総動員本部」の小松（東三郎）事業部長は、昭和15年4月の「国民精神総動員本部要覧」の発行責任者をつとめた官僚です。つまりこの写真帖は、当時の国策「国民精神総動員」にのっとってチョイスされた、“模範的”「銃後国民の姿」で編まれているのです。

写真裏面（写真帖では対向面）には、写真タイトル、撮影場所、キャプション（説明）、それに応募者の住所氏名が記入されています。後編では、これら入選写真のいくつかについて、背景説明も含めてお伝えしていきましょう。

