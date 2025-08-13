

クリストフ・ハインの「Das Narrenschiff（愚者たちの船）」=関口聡撮影

壮大な物語に圧倒されて本を閉じた。いまはなき社会主義国家ドイツ民主共和国（通称・東ドイツ）の建国前から崩壊後まで、約60年の歳月を描いた小説だ。

なにしろ長い。750ページだから、通常の長編小説2冊分。しかも物語は年代記のごとく、叙情を一切排して粛々と進む。それでもその迫力に引き込まれてぐいぐい読んだ。

第2次大戦中にユダヤ人の恋人とのあいだに娘をもうけたイボンヌ。ナチスの迫害を避けて逃亡したまま消息を絶った恋人を待ちながら、戦後のベルリンで娘をひとりで育てていたが、産業省の高官と知り合い、生活のために結婚する。そして夫の要求で入党し、児童映画の思想検閲部門に高給職を得る。政治に無関心だったイボンヌだが、すぐに高位の役職と様々な特権に慣れ、党の方針に従う「よき社会主義者」になっていく。

ある日義母から、夫のヨハネスがかつて熱心なナチス信奉者だったことを聞かされる。ヨハネスは戦中、捕虜として連行されたソ連で共産主義に転向、工学博士の学位と学識を武器に、過去をひた隠しにして戦後東ドイツで出世を重ねていた。夫に愛情は感じないものの、広い住居に家政婦と運転手付きのぜいたくな生活は手放せない。イボンヌは現在の暮らしと社会的地位を守るため、義母の話を否定し、沈黙することを選ぶ。

6月17日蜂起、ベルリンの壁建設、チェコスロバキアでのプラハの春の鎮圧などを経て社会が硬直し、行き詰まっていくなか、誰もが思い描いたものとは違う人生を歩むことになる。産業大臣のポストさえ視野に入れていたヨハネスは、専門知識に基づいて党の経済政策に反対したために反革命分子の烙印（らくいん）を押され失脚。イボンヌは愛人を作り、西側の高級靴を買いあさる退廃的で権威的な中年女性になっていく。

本書の著者クリストフ・ハインは1944年生まれ。東ドイツで育ち、壁崩壊前にすでに作家としての名声を確立していた。検閲のあった当時、ハインの本はよく紙袋に入れられ、書店のカウンターの下でひそかに手から手へと渡って読まれたという。80年代後半に東ドイツ全土で巻き起こった民主化運動に参加した作家のひとりでもある。

ハインらが目指した「民主的な社会主義国家」は実現せず、ドイツ統一によって、東ドイツは西ドイツに事実上吸収された。ハインは統一後も精力的に執筆を続け、現在にいたるまでドイツで最も重要な作家のひとりに数えられる。本書でハインは、庶民ではなく権力により近い場所にいるエリートたちを主人公に据えることで、東ドイツという国の政治と経済の内情を克明に描き出した。

タイトルである「愚者たちの船」という言葉は、主人公のひとりである経済学教授エムザーの口から語られる。共産党員として亡命したソ連でスターリンによる粛清を「沈黙によって」生き延び、戦後は党高官として新生東ドイツの経済政策を担ったエムザーは、イデオロギーに凝り固まり現実を無視した経済政策によって国が破滅に向かっていくのをわかっていながら、沈黙を続ける。それが生き延びる唯一の道だからだ。

この国は沈黙する愚者どもに操られる船だ、だからすぐに沈む、と彼が自嘲もこめて言うのは、国の経済的破綻（はたん）がもはや取り繕えず、市民の民主化要求運動によって党の支配体制がぐらつく80年代後半ではなく、その四半世紀前、ソ連でスターリンの犯罪がフルシチョフによって初めて報告され、東ドイツに激震が走った56年のことだった。東ドイツの崩壊は、建国前の30年代、ソ連でのスターリンによる粛清とそれを見ていながら沈黙していた者たちによってすでに運命づけられていたのだと、エムザーは言う。

誰を断罪することもなく価値判断抜きで淡々と語られる物語は、現代社会への示唆にも富んでいる。81歳の作家の深い洞察と静かな気迫が伝わる傑作。

ドイツのベストセラー

Der Spiegel誌2025年6月28日号

「フィクション・ハードカバー」ベストセラーランキングより

Wut und Liebe 怒りと愛

Martin Suter マルティン・ズーター

富を築いて恋人を取り戻すため、老婦人からもちかけられた怪しい話に乗る芸術家。

Das Narrenschiff 愚者たちの船

Christoph Hein クリストフ・ハイン

東ドイツの建国から崩壊までを、国のエリートたちの姿を通して克明に描く大長編。

Abschied 別れ

Sebastian Haffner セバスチャン・ハフナー

1932年に書かれ未出版だった小説。ナチス権力掌握前夜の恋人たちの別れを描く。

Kein Zurück 後戻りはできない

Stephen King スティーヴン・キング

匿名の手紙で連続殺人予告が。最初の被害者が握りしめていたメモに書かれた名前は……。

Für Polina ポリーナのために

Takis Würger タキス・ヴュルガー

少女ポリーナのためにピアノ曲を作った少年は、別れたポリーナを大人になってから探す。

Der Gott des Waldes 森の神

Liz Moore リズ・ムーア

森で行方不明になった少女は富裕な家庭の娘。その兄は14年前から行方不明で……。

Halbinsel 半島

Kristine Bilkau クリスティーネ・ビルカウ

ストレスで体調を崩した娘を家に迎え入れた母。北海沿いの実家での母娘の生活を描く。

Sputnik スプートニク

Christian Berkel クリスチャン・ベルケル

ソ連の人工衛星スプートニク1号の打ち上げと同じ1957年に生まれた少年の人生を描く自伝的小説。

Strandgut 漂着物

Benjamin Myers ベンジャミン・マイヤーズ

海を見たことのない米シカゴ在住の70歳の男に、英国の沿岸の町でのソウル・ミュージック・フェスティバルへの招待状が。

Wackelkontakt 不完全接触

Wolf Haas ヴォルフ・ハース

コンセント修理のため電気技師を待つ男と証人保護で名前を変えた元マフィアの人生がやがて交差して……。