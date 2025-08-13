英語で「嘘でしょ」「わかる！」は何て言う？ リアクションに役立つ英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

英語でのコミュニケーションで「本当に？」「おぉ！」「えー!?」など、相手の話に対してこまめに相づちを打つシーンをよく見かけますが、短いフレーズでもリアクションがあると自然と会話は弾みますよね。そこで今回は、驚き、同意、共感の気持ちをあらわすときに役立つフレーズを紹介します。海外ではもちろん、外国人観光客が増えている日本でも使う場面があるかもしれません。ぜひこの機会に覚えておきましょう。

「嘘でしょ！」の英語表現

相手が言ったことに対して、驚きのリアクションをするときに使う英語フレーズはたくさんあります。親しい間柄で使うことの多い「嘘でしょ！」「うっそー！」にあたる英語はどのように表現するのか分かりますか？ ネイティブもよく使う簡単なワンフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 You must be joking! 「嘘でしょ！」

【解説】直訳すると「冗談に決まっている」という意味になり、「嘘でしょ！」と言いたいときによく使われるフレーズです。このほかに「You must be kidding!」なども同じ意味で使うことができます。一緒に覚えておきましょう。

【2】 It can't be true! 「嘘でしょ！」

【解説】「true」は「本当の」という意味で、「本当のはずがない！」というニュアンスが含まれている一言です。否定の意味を分かりやすく伝えるために、「can’t」の部分を強調して発音すると相手に伝わりやすいです。

【3】 Seriously? 「嘘でしょ？」

【解説】「本当に？」という意味もあるフレーズです。「Are you serious?」も同じ意味で使うことができます。「serious」は「本気の」という意味のある単語で、相手の言ったことが信じられないときに使える一言です。

「わかる！」「そうだよね」の英語表現

誰かと会話しているときに「そうだよね！」「たしかに！」など、相手の発言に同意することはよくありますよね。英語の場合、どのように表現するのでしょうか？ 「わかる！」「そうだよね！」など、相手の言ったことに同意したいときに使えるフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 I know! 「わかる！」

【解説】「know」は「知る」という動詞として知られていますが、「わかる」という意味で使われることも多いです。相手に共感したときに使える、便利なフレーズなので覚えておきましょう。

【2】 Exactly! 「本当それ！」

【解説】「exactly」は「まさに・ちょうど」という意味がありますが、相手の言ったことに対して「その通り」と同意したいときにも使うことができます。友達同士の会話で使うことが多いです。

【3】 That’s true. 「そうだよね」

【解説】直訳すると「それは本当だ」というフレーズになりますが、相手の言ったことに共感したとき、「そうだよね」という意味で使われることが多いです。「That’s so true.（本当そうだよね）」という「so（とても）」を付け足した言い方もできます。

共感を伝える「わかる」の英語表現

会話しているときに「わかるー！」「うん、そうだよね」など、話し相手の意見や考え方に共感したり、相づちを打ったりすることがあります。そんなシーンで使える簡単で便利な「わかる」の英語表現を使い方とともに紹介していきます。

【1】 Definitely. 「わかる」

【解説】「わかる！」と相手に強く共感したときに使えるフレーズです。このフレーズは「確かに・確実に」といった意味も含まれているので、相手の言ったことが確かなものである、と伝えたいときに使えます。

【2】 I know. 「わかる」

【解説】「know」は「知っている」という意味でよく知られていますが、相手に「わかる」と共感したときにも使える単語。「definitely」よりも少し軽いニュアンスになります。カジュアルな日常会話で使われることが多いです。

【3】 That’ right. 「わかる」

【解説】「right」は「正しい」などの意味がありますが、この場合は「あなたの言っていることがもっともだ」→「わかる」というニュアンスになります。「Right.」と一語で使われることも多いです。それぞれの言い方を使い分けて活用してみましょう。

