

本田真凜、安斉星来、眞栄田郷敦、橋本環奈

橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、羽住英一郎監督が12日、都内で行われた『カラダ探し THE LAST NIGHT』（９月５日公開）ジャパンプレミアに登壇した。

実写映画『カラダ探し』最新作。大ヒットを記録した前作に続き橋本環奈が主演を務め、同じく眞栄田郷敦が前作から続投。そして、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が新たな“カラダ探し”に挑むこととなる。本田と吉田は本作が映画初出演となる。

橋本演じる主人公の明日香はカラダ探しの「呪いの連鎖」によって“赤い人”となってしまっており、その役どころ故に新たにカラダ探しに挑戦することとなった新キャスト５人とはこの日が初対面。

５人の印象を「本当に皆さん瑞々しくて、THE青春という感じですね。本当にこの５人が仲良くて、それを見ているだけでもほっこりします。私自身、10代の頃から年齢が上の方と共演する機会が多かったので、自分が年上の立ち位置になるって本当にドキドキするというか、逆にちょっとどう振舞おう…と思ったり。今日が本当に初対面なので、もっと話したいな！と思っています」

これを受け本田は、実は自身が橋本の大ファンだと切り出し「環奈さんすごく好きで、写真集も買っているんですね。でも本当に人見知りで今日、目も合わせられなくて…環奈さんが後ろを向いているときに、耳の形まで綺麗だなと思って見ちゃいました」と明かすと、橋本は「全然知らなかった…、耳の形まで見られてたんですね!?

うわー、どうしよう恥ずかしい！

でも嬉しいです！」と驚きながらも喜びの表情を見せた。