2人分たったの350円！カレー好き必見の爆速「和風カレー丼」節約レンチンレシピ

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピをご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。今回からは、「食材を買うのにかかった金額」もあわせてご紹介！

（※購入店舗、地域、タイミングによっては金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2025年8月は、2人分たったの約350円で作れる「レンジで完成！ 和風そぼろカレー丼」レシピをお届け。

2人分約350円！レンチンだけで作れるカレー飯

「毎日本当に暑いですよね。そこで、『火を使わなくていい』＋『食欲をそそるカレー』というアイデアを念頭に、せっかくならありきたりではないレシピにしたいなと思い、めんつゆだけでほぼ味が決まる『レンジで完成！ 和風そぼろカレー丼』を考案してみました！」

「調味料と食材を混ぜてレンジでチンするだけで簡単に出来上がりますし、夏休みの作り置きにもぴったり！ ポイントは、片栗粉を入れること。そうすることによって少しとろみが出てご飯にも絡みやすく、よりおいしくいただけるのでぜひやってみてください。

ちなみに夫も喜んで食べていたこちらのレシピ、2人分でなんと約350円で作れるんです！ 1人分ならその半分だから約175円前後！ と考えるととってもお得ですよね。

夏になるとガッツリ、スタミナがつきそうなものを食べたくなる方も多いと思います。物価高が厳しい中でも、安く、簡単においしく食べられるこの爆速＆節約カレーレシピ！ ぜひお試しください！」

2人分約350円！「レンジで完成！ 和風そぼろカレー丼」

◆材料（2人前）

鶏むねひき肉 … 200g

玉ねぎ … 1/4個（みじん切り）

えのき … 1/2袋（石づきを取り、ざく切り）

［調味料］

めんつゆ（3倍濃縮） … 大さじ2

醤油 … 小さじ1

塩 … 少々

カレー粉 … 小さじ1/2

ソース … 大さじ1/2

片栗粉 … 小さじ1

胡椒…少々

ごはん … 茶碗2杯分

卵 … 2個（仕上げ用）

作り方

1．耐熱ボウルに鶏むねひき肉、玉ねぎ、えのき、塩を入れる。玉ねぎとえのきはみじんぎりに。

2．調味料もすべて加えてよく混ぜる（片栗粉も忘れずに！）。

3．ラップをふんわりかけて電子レンジ600Wで4分加熱。

4．一度取り出して全体をしっかり混ぜ、ラップを外してさらに2分加熱。

5．器にごはんを盛り、そぼろをのせ、卵黄や温泉卵をトッピングして完成！

このおよねさんの爆速＆節約レンチンレシピで暑い季節もおいしく乗り切っていきましょう〜！

