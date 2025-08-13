87歳女性が忘れられない「大根飯」のまずさ。７歳でも完食したほどの”戦時下のひもじさ”

戦争の悲惨さは、一言では語ることができません。『わたくし96歳＃戦争反対』の著者である96歳の森田富美子さんは1945年8月9日に長崎での原爆で両親と3人の弟を失いました。無差別兵器による殺戮……。森田富美子さんは96歳になった今も、自分自身でＸ（旧Twitter)を使い、「＃核兵器廃絶」「＃戦争反対」を訴えています。

第二次世界大戦当時に書かれた日記などを読むと、戦い以上に「空腹」について書いている人たちがたくさんいます。日本政府は、1937〜1945年の8年間に軍隊に所属して亡くなった人たちを230万人と発表しています。国として詳細は発表していませんが、6割が「餓死」で亡くなったという学説もあります。しかも、「空腹」は戦場だけでなく、戦争末期になると国民も食べものや物資もなくなり、ひもじい思いとも戦っていたのです。

91歳のときから戦争反対の想いを自らの手でSNSに発信し続けている富美子さんに敬意を表し、オマージュ企画として、戦争当時、未成年だった人たちの生の声を集めた『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』という戦後80年連載を不定期でスタートしました。

第2回は、大分で生まれ育った終戦時7歳だった池内弘子さんと6歳年上の姉の浜田美津子さん（仮名）のお話です。戦争末期は、東京や大阪などの都市部だけでなく、地方の町にも空襲が広がっていきました。のんびり暮らしていた生活は一変、食料難や物資不足で生活はとても貧しくなったと実感したそうです。前編ではそんな日々の中の食事事情などを池内弘子さんに伺いました。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

池内弘子さん（仮名）※後編の浜田美津子さん（仮名）の妹

1938年（昭和13年）１月生まれ 現在87歳（終戦時７歳、小学校２年生）

家族構成／母、兄（出征）、姉、本人 父は造船所勤務で戦争中に過労で死去。父の死後、昭和19年に母の親戚のいる大分県大分市に転居。

逃げ込むのは、田んぼの橋の下

私が小学校２年生になる頃から、大分にも空襲が始まりました。これは後から知ったことですが、大分市は当時は東九州の中でも大きな都市で、県庁所在市でもあり、海軍さんの基地や「海軍航空廠（しょう）」（＝軍直轄の工場）があったので、戦争末期になると空襲が多くなったのです。

当時の家は大分駅からほど近い場所にあり、隣は刑務所で、高い塀がずーっと長く続いていたのを覚えています。刑務所の他は酒屋さんと民家と、あとは田んぼばかりで、近くに山らしい山もなかったので防空壕がありませんでした。なので、空襲のサイレンが鳴ったら、いつも田んぼのあぜ道に架かる橋の下に逃げ込んでいました。

田んぼの橋は木造で、家から子供の足で走って３〜４分の場所にありました。サイレンが鳴ると、姉と一緒に防空頭巾を被って駆け出して、無我夢中で橋の下に飛び込みます。他にも数人、橋の下に逃げ込んでくる人がいて、みんなで背中を寄せ合って縮こまりながら、戦闘機の攻撃が収まるのを待つ、という感じでした。

幸い、近くに爆弾や焼夷弾が落ちることはなかったけれど、ウーウーとサイレンが鳴り出して家を飛び出してから、数十分か数時間だったか、よく覚えてはいませんが、橋の下でみんなで縮こまっているのは、子供心にもなかなか窮屈な体験でした。

子供たちだけ防空壕に。逃げずに家を守った母

私たちが橋の下に避難する時、母はいつも家に残っていました。

空襲警報が鳴ると、親は動かず、子供たちだけを逃がす。「どうして逃げないの？」と聞いたことがあるのですが、母は「家に誰もいないと泥棒に入られてしまうから」と言っていました。

そのとき、もし家が空襲で焼かれたら母も命を落としていたかもしれませんが「それはもう仕方がない……」と話していました。今思うと、母親は子供と家を守るために犠牲になることも厭わないということが定着していた時代だったのだと思います。

その後、たびたび空襲が続くようになってきたので、郊外にある母の妹の家に引っ越すことになりました。リヤカーに身の回りのものと家財道具を積み込んで、夜中に３〜４キロの道のりを家族で移動しました。このときは母も一緒でした。移動した先の家の近くに峠があり、そこに防空壕があったので、それからは空襲警報のサイレンが鳴るとそこに避難するようになりました。

その数ヵ月後、夏が近づいた頃に、そこからさらに10キロくらい内陸の、廻栖野（めぐす）という地域に住む別の親戚の家に引っ越しました。そこでは近くの山に防空壕があって、その山から、空を飛んでいるB29を見たことがありました。結局、終戦までの間に大分には何十回も空襲があって、大分駅周辺をはじめとする中心市街地はほとんど焼け野原になったと後で聞きました。空襲というと大都市だけと思われがちですが、地方都市も大きな被害を受けていたのです。

「大根ご飯」と「草履」を編む毎日

母の妹の家に引っ越してからは、食べる物が外米中心になりました。この頃の外米とは、当時、日本の植民地だった朝鮮や台湾から輸入していた米のことを意味しています。その頃に食べた物で、どうしても忘れられないのが、「大根ご飯」です。

外米があるといっても、お茶碗の中にほんのちょっと。大半は千切りにした大根や大根の葉っぱを水で煮たようなもの、そこにお米の粒がパラパラとついているだけ、という状態です。母屋の台所を借りて、母が作ってくれていました。味噌も醤油も塩もないので味が何もついていなくて、美味しいと思ったことは一度もありません。それでも、食べないとお腹が空くので、美味しくない、いらないなどとは言っていられず、我慢して食べていました。

この母の妹の家で、私たちが住んでいたのは、庭にある倉庫の中。畳でいうと２、３畳くらいのせまーい空間でした。そこで、親子３人で寝起きしていました。小学校までは４〜５キロの距離があり、毎日、歩いて通っていました。

当時の履き物は草履で、砂利道のような状態の道が多かったので、毎日、学校に行って家に帰りつく頃には、草履のかかとのほうが擦り切れて、破れてしまいました。擦り切れた状態で履くと、足の裏の皮まで擦り切れてしまうので、使い物になりません。そんなこともあって、毎晩毎晩、倉庫の中で、次の日に履く草履を自分で編むのが日課になっていました。藁を使って編むんです。編み方は母が教えてくれました。だから今でも、草履を編むことができますよ。母も毎晩のように草履を編んでいました。

当時、母は私たちの小学校から近いエリアにある農協に働きに出ていたので、母も毎日のように４、５キロの距離を歩いて通っていた。だから草履が１日で擦り切れていたんです。学校の友だちもみんな履き物は草履で、運動靴のようなズックを履いている人は、ほとんどいなかったと思います。

終戦間際になるとどの家も物がなく、食べる物もなく、自力でできることは自力でやるというのが当たり前で、生き抜くためにみんなで工夫をしていました。今の生活に比べると貧しかったし、常にお腹も空いていましたが、狭い倉庫の中で母親と一緒に草履を編む時間は嫌いではありませんでした。だから、今でもその場面をよく思い出してしまうのかもしれません。

当時は子供だったのでこういった貧しい生活と戦争を結び付けて考えることはありませんでしたが、子供たちにご飯がまばらにしかついてない大根飯と手で編んだ草履しか与えられない日々で、大人たちは本当に戦争に勝つと思っていたのでしょうか……。

◇後編『93歳が語る、「バケツリレー」を繰り返した戦時下。”同級生”となるはずの18人が即死した』では、弘子さんの６歳年上の姉、美津子さんが、この頃、多くの学生が学業よりもお国のために勤労を、と工場勤務や農地開墾など様々な仕事をさせられました。そんな勤労動員の出来事をお話いただきます。

【後編】93歳が語る、「バケツリレー」を繰り返した戦時下。”同級生”となるはずの18人が即死した