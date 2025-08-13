デートにおいて、恋愛対象外だと感じる男性の行動７パターン
一度きりのデートで、女の子に恋愛対象外と思われ、連絡が途絶えてしまった経験はありませんか。恋愛対象外だと感じる男性の行動」に関するアンケート調査を行いました。男性のどのような行動が、女の子に恋愛対象外だと感じさせるのでしょうか。
【１】案内された飲食店がイマイチだった。
飲食店の選び方によっては、マイナスイメージを持たれる可能性があります。できるだけ女の子に喜んでもらえそうなお店を選ぶ努力が必要でしょう。
【２】支払いの際、「割り勘でいい？」と言ってきた。
支払いにおいて、割り勘を提案しても、恋愛対象外と感じる女の子は少ないようです。しかし、「割り勘が多かったから、次回は誘われてもＯＫしない。」（宮城県２０歳女性）という意見もありました。「支払い」に対する女の子の考え方を見極める力が必要です。
【３】私服がダサかった。
「一緒にいて恥ずかしい。」と思われるような格好は避けた方が良いでしょう。一緒にいる女の子に恥をかかせてはいけません。
【４】過去の女性の話をされた。
女性関係について、「軽い男」という印象を与えてしまいます。男らしさをアピールしたいために「過去にモテたこと」を話すのは 控えた方が良さそうです。
【５】自慢話が多かった。
「自慢話ばかりの人だと、だんだん疲れてくるので、友達くらいでちょうど良い。」（愛知県２８歳女性）などの意見のように自慢話ばかりでは、女の子もウンザリして、恋愛対象外とされる可能性があります。自慢話をするよりも、女の子の話を聞いてあげた方が好感を持たれるようです。
【６】食事の際、食べ方が汚かった。
「相手を不愉快にさせないという意味でも最低限のマナーを守ってほしい」（埼玉県２０歳女性）など、食べ方が汚い場合、同席している女の子を不愉快にさせるようです。食事のマナーを意識した方が良いでしょう。
【７】他人に対して乱暴だったり、威張っていた。
「他人に対して乱暴な人は人間として最低。」（東京都１７歳女性）など、命令口調で店員さんに接する姿などを見て、女の子は「恋愛対象外」と感じるようです。「お客」の立場で高圧的に振る舞ったりせず、むしろ周囲の人々を気遣えるような懐の深さが男性には必要なのでしょう。
恋愛対象外とされてしまいそうな振る舞いは、他にどのようなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
