「面白くない！」保育士は全員一致で否定も…社長が考えた謎企画が通ってしまった悲しい理由【ママリ】

保育士全員が呆れた「しょぼい案」に決定…社長の暴走が止まらない

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。会議の中で上司や経営陣と意見を出し合う場面があった時、方向性が間違っていたとしてもなかなかはっきり「それはおかしい」と指摘するのは難しいかもしれません。ただ、そうした違和感の指摘をできない職場というのは、最終的には良い方向に進むことも難しくなるのではないでしょうか。

主人公のなしえは、夫と保育園児の娘との3人家族。育休が明けたことで元の職場である民間の保育園に保育士として復帰しました。なしえの元いた職場はなかなかのブラック体質で、なしえが復職を決めた際には、一緒に働いていた同僚はみんな辞めてしまっていたほどです。





それでも他の子どもを育てながら他の職場を探すことより、慣れた職場に復帰を決めたなしえでしたが、復職してみればいろいろと理不尽なできごとにぶつかります。そんなある日、園の紹介動画をSNSにアップしようと社長が言い出し、SNSを使った広報をすることに。動画のネタ出しをする広報会議に参加させられたなしえは、そこでいくつか提案をするように言われるのですが…。

少しは園のことを思っての行動かと思いきや…結局社長が考えていたのは「お金のこと」だけでした。なしえは子どものことはもちろん、保育士さんたちの負担が増えないことも考えて動画の企画を出しましたが、社長は全く聞き入れませんでした。



なしえの勤める園のように、上司や経営陣に意見が言いにくい・言っても通ることがないような職場だと、少しずつ従業員のヤル気は削がれていきますよね。仕事だけに限らず、どんな人間関係でも周りにイエスマンしかいなくなったら、自分の振る舞いを振り返ってみる大事な機会なのかもしれません。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）