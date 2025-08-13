「ネックレス知らない？」と、どう聞けばいい？ママ友を“泥棒”扱いしたくない【ママリ】
自宅で大切なものがなくなると、どこにいったのかと焦ってしまいますよね。アプリ「ママリ」にも、同じような経験をしたという投稿がありました。お気に入りのネックレスを紛失してしまった、投稿者さん。家中探しても見つからず困っていたところ、なくした日にママ友とその子どもが遊びにきていたことを思い出しました。触っていないか聞きたい反面、疑いをかけられたと思われないか不安だといいます。
自宅の定位置は子どもでも届く場所らしく、もしかしたらママ友の子どもが触ってしまったのかもしれません。しかしネックレスの場所を聞かれたママ友は、自分たちが疑われていると感じる可能性があります。
たしかに「触っていないか？」と聞くと疑われているように感じてしまいますが、「投稿者さんの家のどこかで見た覚えはないか？」という聞き方であれば、少し柔らかい印象になりますね。
ママ友が遊びにきた日からネックレスが消えた
アドバイスください。
すっっごく大切にしてるネックレスを4日前から紛失しています。
定位置がいつもあり、付けている時以外は必ずそこに置いていたので、他にどこを探していいかわかりません😭
でもカバンや洗面所など、もしかしたらあるかもしれないと思う場所はすべて探しました…。
あと思い当たるのが4日前にママ友とその子ども2人が家に遊びにきた時にもしかしたら触ったりしたかな？ということです。（確証なしです）
定位置とはいえ、子供の手に届くところに置いていたので、もし触っていた場合、わたしも悪いです🥺
それも踏まえて、ママ友に聞いてみてもいいと思いますか…？触ったところを見たわけでもないのにそんなこと聞くの、失礼ですよね？😭😭
でも大切なものすぎて、もしそれで見つかるのなら…とも思っていて…皆さんなら聞きますか？聞きませんか？😭
出典：
qa.mamari.jp
ネックレスはいつも自宅の定位置に置いていますが、ふと見るとその場所になく、家中探しても見つからなかったそうです。紛失した日に自宅にはママ友とその子どもが遊びにきていたため、ネックレスを知らないか？と聞いてもよいか悩んでいます。
ママ友への聞き方にさまざまなアドバイスが
この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「ママ友と絶縁してもよいなら聞く」との声がありました。
最悪そのママ友と絶縁しても良いのであれば聞きます！
出典：
qa.mamari.jp
自宅の定位置は子どもでも届く場所らしく、もしかしたらママ友の子どもが触ってしまったのかもしれません。しかしネックレスの場所を聞かれたママ友は、自分たちが疑われていると感じる可能性があります。
このコメントの方が言うように、もしママ友が投稿者さんから泥棒扱いをされたことを周りに話してしまうと、投稿者さんがグループ内に居づらくなる恐れもあります。
他には「質問の内容を工夫する」というアドバイスもみられました。
うちのどこかで見た覚えが無いかぐらい聞いてもいいかなって思います🤔
出典：
qa.mamari.jp
たしかに「触っていないか？」と聞くと疑われているように感じてしまいますが、「投稿者さんの家のどこかで見た覚えはないか？」という聞き方であれば、少し柔らかい印象になりますね。
ネックレスがなくなった日のあたりで家に来た人に手当たり次第聞いてるなど、そのママ友だけに言っているわけではないということを伝えるのもよいかもしれません。
仲のよいママ友だからこそ、今の関係を壊したくないと思い、余計に聞きづらくなります。思い切って聞く場合は、疑われていると感じさせないための言葉選びが大切です。お互いにモヤモヤした気持ちが残らないよう、聞くべきかは慎重に判断してくださいね。
記事作成: isobe_mayu
（配信元: ママリ）