Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介（３３）が、北川景子（３８）主演の映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）に出演することが１２日、分かった。解禁された場面写真ではトレードマークのピンクヘアーを封印している。

借金取りに追われ東京に逃げてきた主人公・永島夏希（北川）が２人の子どもの夢をかなえるため、昼は母親、夜はドラッグの売人となり、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。佐久間は夏希のボディーガード・芳井多摩恵（森田望智）の幼なじみで、多摩恵へ密かに思いを寄せる池田海を演じる。

オファーを受け「辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。そんな作品に、海役として出演させていただき、とても嬉しいです」と、喜んだ佐久間。グループのムードメーカーとして、ステージやバラエティーなどで見せる明るく快活なイメージから一転、佐久間が新たな魅力を開花させている。

劇中では幼なじみをドラッグ密売の世界と結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、最後まで相手を守ろうと奔走する。「目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたら嬉しいです」と、作品への思いを語った。

他にも今作が俳優デビュー作となるＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲの渋谷龍太や、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研の出演も発表された。