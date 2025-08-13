8月15日午後1時放送で、黒柳徹子さんが司会を務める長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に、長崎原爆被害者で、96歳の森田富美子さんが出演します。今年は、終戦から80年の節目の年。戦争の記憶が風化していく中、平和の大切さを語ります。



【写真】原爆体験を語る96歳の森田富美子さん

富美子さんは16歳の時、長崎の原爆で両親と3人の弟を失いました。その記憶を75年間、封印してきた富美子さんでしたが、91歳の時、ある出来事をきっかけに、SNSで初めて自身の被爆体験を語りました。



1945（昭和20）年8月9日午前11時2分、長崎に原爆が投下されました。学徒動員先の島で突然、爆風にさらされた富美子さん。船と徒歩で自宅を目指しましたが、火災が激しく、途中で一晩を明かしました。翌日見た長崎の惨状は…。



その後、防空壕で再会した2歳下の妹から告げられたのは、両親と弟3人の死でした。自宅に行き、たった一人で家族を火葬。幼い少女だった富美子さんの想いは、量り知れません。



終戦記念日の8月15日、富美子さんは「絶対に長生きをして伝え続ける」と平和を想います。番組では、そんな母を支える娘・京子さんも登場します。