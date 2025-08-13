キャリアやご希望のペースを踏まえ、４つのクラスをご用意。開催1ヶ月前までなら早割りのお申し込みがご利用になれます。また34歳以下割引（U-34）もお忘れなく！

バイギャザは走行枠を皆さんそれぞれのペースに合わせ、エキスパート、アドバンス、ステディ、エントリーの4クラスをご用意しています。

４クラスの目安は、エキスパート：サーキット走行歴30回以上、アドバンス：サーキット走行歴10回以上、ステディ：サーキット走行歴5回程度もしくは経験回数に関係なくゆっくりめで走りたい方、エントリー：サーキット走行が初めての方から数回ほどの方々までを前提としています。

参加料金は35,000円（昼食+保険料込み、税込み：38,500円）、開催1ヶ月前まで早割料金が32,000円（昼食+保険料込み、税込み：35,200円）。

また34歳以下の方に限りU-34若者応援割引をご用意。参加料金は25,000円（昼食+保険料込み、税込み：27,500円）、開催1ヶ月前まで早割料金が22,000円（昼食+保険料込み、税込み：24,200円）。

※早割やU-34割引ご利用にはPeatixチケット申込ページにある割引コード入力が必要です。割引コードをお忘れになると料金が割引かれませんのでご注意ください。既に全開催でお申し込みが可能です。

走行されない同伴者の方に、昼食（1,980円税込み）をPeatixチケット申込ページからご購入になれます。

サーキットも走ってみたいけれど、乗っているバイクがアップハンドルのネイキッドスポーツや、カウルはあってもツーリングスポーツなので、場違いに思われないだろうか……いえいえ、ビッグネイキッドはもちろん、海外メーカーのツーリングスポーツ、さらにトラディショナルなビンテージまで、多種多様なバイクが走っています。

但しサーキット走行には、万一を考えてプロテクションのため革のレーシングスーツが必須（エントリーとステディの2クラスは革製上下セパレートでもプロテクター装備であれば可）。まずは体験だけしてみたいとお考えなら、レンタルスーツもご利用になれます。下記へ直接お申し込みください。

モーターサイクルウェアレンタル：https://www.dainesejapan.com/feature/suits_rental

ひとクラスの走行台数が少ないちょっと贅沢なシチュエーション。ご自分のペースがキープしやすいので安心して楽しめます！それに上達への近道は豊富なキャリアのインストラクターにおまかせください！

「BIKE GATHERING」はジェントルなお仲間と安心してサーキットを楽しめるよう、1クラスの走行枠で走る台数を少なく設定した贅沢な走行会です。慣熟走行が終わってからフリー走行がはじまりますが、単独走行ではなく先導つきで学びたい方に向け、ベテランの先導ライダーがゆっくり目と少し速く走るふたつのグループで走りますので、ご希望のペースをお選び頂けます。

先導を務めるインストラクターは、宮城光さん、友野龍二さん、齋藤栄治さん、塙政則さん、小林龍太さんと、諸々ご相談に乗ってくださる親しみやすい素敵なキャラクターです。

とくにエントリークラスの方々には先導走行後に、懇切丁寧にコースの走り方を説明する時間を設けます。わからないこと、不安に思うことは早めにクリアしておきましょう。

またYouTubeでお馴染みのRIDE LECTUREの講師、ネモケンが皆さんの疑問に直接アドバイス。実際に手取り足取りだとわかりやすさは段違いで、チカラの抜き加減、どこをどうすれば体幹で重心を変えられるかなど、皆さんが納得するまでお付き合いします！

広いコース幅のどこが最もイン側を通るポイントかの目安にカラーコーンを設置しています。

サーキットはコース幅が一般のワインディングより数倍もワイド、慣れないとどこを走ったら良いかわからないままに過ぎてしまいがち。

そんなまだ慣れていないライダーが、とりあえずインに最も近くなる「クリッピング・ポイント」の目安にカラーコーンを置いてあります。

これを目安にすれば、スムーズなライン取りが早めに掴めます。

DIABLOMAN COACHINGは5月開催のエキスパートクラスで残り1名、次のチャンスは9月開催を予定しています！

DIABLOMAN COACHINGはレベルアップしたい方に、贅沢なマンツーマン方式。皆さんがイメージされている走りに近づけるため、ご自分の走りをデータ解析するなど最新の方式でステップアップをはかります。インストラクターは豊富なキャリアの伊丹孝裕さんと鈴木大五郎さん。

9月開催ではアドバンス・クラスで2名、ステディ・クラスも２名を募集。ピレリタイヤを装着されている方限定で、バイクギャザリング参加費用に加え、別途ディアブロマン・コーチングへの参加費用（税込み：33,000円）が必要です。

またサーキット走行では欠かせないタイヤの空気圧調整は、すべての開催でピレリタイヤからのサポートをうけることができます。こちらはどのタイヤメーカーの製品でも対応させて頂きます。

2025年度のBIKE GATHERINGは、残り３カ月で以下の開催を予定しています。

BG.033 9月20日（土）

BG.034 10月18日（土）

BG.035 11月22日（土）

