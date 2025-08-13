ナスと豚肉の重ね蒸し【材料】（2人分）豚肉(薄切り) 200g塩コショウ 少々ナス 2~3本酒 大さじ 1大葉 5~6枚<タレ>酢 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1ゴマ油 小さじ 1ラー油 適量【下準備】1、豚肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウする。ナスはヘタを切り落とし、幅1cmの斜め切りにする。2、大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、耐熱容器に豚肉とナスを交互にずらしながら重ねて並べる。酒をまわしかけ、ラップをふんわりとかけて様子を見ながら電子レンジで3〜4分程加熱する。2、器に盛って＜タレ＞をかけ、大葉を散らす。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。