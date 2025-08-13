夏野菜が多数登場！火を使わずに作れる「おかず」レシピ7選〜レンジやトースターで簡単に完成
いよいよ夏本番。暑くてキッチンに立ってられない…なんてときは、無理せず火を使わないレシピを活用しましょう！
そこで今回は、火を使わずにパパッと作れる「おかず」をご紹介します。
旬真っ盛りで栄養価の高い「夏野菜」が多数登場！ 手間なしで作れて、夏バテ気味の体も喜ぶメニューが揃っていますよ。
【夏のレンジおかず】ナスと豚肉の重ね蒸し
薄切り豚肉とナスを交互に重ねたら、レンジで加熱するだけのお手軽レシピ。酢・醤油・ゴマ油で作る、さっぱりダレをかけて召し上がれ！ ナスに豚肉の旨味がしみておいしく、ご飯との相性もGOODです。
【レンジ＆トースター】火を使わないお手軽おかず2選
電子レンジとトースターは夏のキッチンの救世主！ 洗い物も少ないので、後片付けもラクラクです。
モヤシを豚肉でクルッと巻いたら、あとはレンジにお任せ！ 包丁も火も使わず、コスパ＆タイパ最強です。モヤシのシャキシャキ食感とたっぷりの肉汁がたまりません。ポン酢であっさりと食べられます。
ズッキーニが1本あったら、チーズと一緒に焼くだけでおかずに変身。ジューシーなズッキーニとチーズのコクがマッチして、食べ応えがあります。バジルで風味豊かに仕上がり、ワインのおともにも最適です。
【和え物】火を使わないお手軽おかず4選
冷やしてもおいしいので、多めに作り置きして常備菜にするのもおすすめ！ 忙しい日のあと1品、お弁当のおかず、晩酌用、冷たい麺類のトッピングに大活躍します。
実はズッキーニは生でも食べられる万能食材。塩もみして水分を抜き、調味料を和えたら完成です。ニンニクやゴマ油の香りが食欲をそそり、シャキッと軽やかな食感を楽しめます。
今がおいしいキュウリに「ツナ」と「コチュジャン」を加え、ビールに合う旨辛やみつき味に。ササッと5分で作れます。冷蔵庫で冷やして食べても美味です。みずみずしい食感は暑い時期にうれしいですね。
ホタテ貝柱、キムチ、刻み昆布を和えれば、即席おつまみの出来上がり。海の香りと辛味が融合し、食欲をそそります。家にあるストック食材で作れるので、買い物に行けないときにも便利ですね。
旬のナスをポン酢、ゴマ油、白ゴマなどで和える、ナムル風の一品です。ナスは塩もみすると、水分と一緒にアクも抜け、歯触りが良くなります。白ネギなどの薬味をのせてどうぞ。
火を使わずに作れるおかずを知っておくことで、夏の料理がグッとラクになります。今回ご紹介したレシピは、どれもシンプルな材料で、手順も簡単。料理が苦手な方でも作りやすいです。ぜひ夏のメニューに役立ててくださいね。
(川原あやか)
ナスと豚肉の重ね蒸し
【材料】（2人分）
豚肉(薄切り) 200g
塩コショウ 少々
ナス 2~3本
酒 大さじ 1
大葉 5~6枚
<タレ>
酢 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
ラー油 適量
【下準備】
1、豚肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウする。ナスはヘタを切り落とし、幅1cmの斜め切りにする。
2、大葉は軸を切り落とし、丸めてせん切りにする。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、耐熱容器に豚肉とナスを交互にずらしながら重ねて並べる。酒をまわしかけ、ラップをふんわりとかけて様子を見ながら電子レンジで3〜4分程加熱する。
2、器に盛って＜タレ＞をかけ、大葉を散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
