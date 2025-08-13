戦後80年となる今年、日本テレビでは「いまを、戦前にさせない」をテーマに特集をお伝えしています。戦争の記録や証言を募集したところ、みなさんからたくさんの情報を寄せていただきました。

今回は、その中から、太平洋戦争で亡くなった祖父からの手紙を、大切に保管している家族を取材しました。戦地から、妻と幼い子どもに届いた手紙に込められた思いとは。

◇

情報を寄せてくれたのは、都内に住む白石美花さん。そして義理の父・邦夫さん（85）です。

白石さん一家が大切に保管しているもの。それは邦夫さんの父・安五郎さんの記録です。

安五郎さんは、邦夫さんが3歳のとき、太平洋戦争で戦死。35歳でした。写真を見ると…。

──周りは軍人の制服を着ていますが、お父さんは背広なんですね。

父の記録を保管 白石邦夫さん

「軍属ですから。兵隊ではないので」

軍属とは、軍のために働く人のことで、兵士ではありません。なぜ戦死に至ったのでしょうか。

◇

安五郎さんは昭和7年、23歳で民間会社が所有する捕鯨船の乗組員になりました。

父の記録を保管 白石邦夫さん

「船の操機長をやっていたらしい」

操機長とは、エンジンを担当する乗組員のこと。安五郎さんが捕鯨船で撮影したとみられる写真が残っていました。

遠くに見える氷山や、あざらしのような動物の姿も。のどかな雰囲気が伝わってきます。

ところが昭和16年、安五郎さんが33歳のとき、乗っていた第八京丸とともに旧日本海軍に徴用されたのです。

当時、日本ではアメリカとの戦争に備え、民間の船や人が軍の指揮下に組み込まれていったのです。

軍属となったとき、妻・みつ江さんとの間に生まれた邦夫さんは、まだ1歳でした。

間もなく戦争が始まり、第八京丸は日本本土から2000キロ以上離れたサイパン島周辺で、敵の警戒などにあたることになりました。

白石美花さん

「こちらが祖父の手紙」

安五郎さんが、妻・みつ江さんに送った手紙です。そこにつづられていたのは…。

安五郎さんの手紙より

「先日お送りの邦夫の写真。早速、額におさめ枕辺に飾り、床に眠るごとに面会しては英気を養ひ職に精勤中です」

枕元に邦夫さんの写真を飾って、元気を取り戻しているとの報告でした。

安五郎さんの手紙より

「何事も邦夫には不自由のさせることなく留守中は頼みます」

──邦夫さんのことをすごく思っているのが…。

父の記録を保管 白石邦夫さん

「一人（息子）だからね。しょうがないね」

戦局が悪化した昭和19年2月、第八京丸はアメリカ軍の攻撃を受け沈没。安五郎さんは戦死しました。

戦死の知らせのあと、妻・みつ江さんのもとに、安五郎さんの遺骨だとして箱が届けられました。ところが…。

父の記録を保管 白石邦夫さん

「うちの母親が開けたんですよ。骨を拾おうと思ったら石ころだった。憤慨していましたけども。（遺骨は）もう80年も経っていますから、80年塩水の中でつかっているのも、ちょっと心痛」

いま家族が知ってほしいこととは…。

情報提供 白石美花さん「手紙だったり写真から、当時のことを想像して考えることが我々の使命。思い続けるということが大事」