◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)

巨人は前日12日の中日戦に完封勝利。試合後のお立ち台には、7回無失点の好投を披露した森田駿哉投手と、キャッチャーとしてリードしながら2ランと打でも援護した岸田行倫選手があがりました。

2人は高校日本代表でも共にプレーしたこともある同い年コンビ。森田投手は、この日の好投を振り返り「なかなかストライクが入らなかったんですけど、きっしゃん（岸田選手）を信じて投げた結果、ゲッツーとれたのでよかった」と、その信頼感を明かします。

プロ2戦目の先発マウンドにあがった森田投手のボールについて「この前より緊張もほぐれて、よりいいボール来てるな」と感じていたという岸田選手。「森田はこういう感じで元気がないので。僕が『こい！こい！』と強気でいきました」と語ると、観客からも笑い声があがります。

そんな中でも岸田選手は「こうやって一緒にできるという不思議な感覚と喜びがある」と口にしながら「まだまだ始まったばかりなので、これからももっと2人でチームに貢献できるようにやっていきたいなと思います」と意気込みました。