日本維新の会は、参院選の結果を受けて、前原誠司共同代表らが辞任し、新たに藤田文武前幹事長が国会議員団の団長となる共同代表に選出された。藤田共同代表は「厳しい党勢だが再生させ、副首都構想を軸とする公約を実現していきたい」と語った。

【映像】日本維新の会をめぐる相関図

この件についてジャーナリストの青山和弘氏は「維新は今回、既成政党に加わったような形になって、ものすごい票を減らした。やはり何らかの形で再生していかなきゃいけない。しかし、吉村（洋文）代表の代わりはほかには見つからない。なので、吉村代表は温存して、共同代表だった前原氏と岩谷幹事長の2人を切るような形になった」と説明した。

加えて「実は藤田氏は前幹事長で、馬場（伸幸）前代表とものすごく近い。復権したような形になった。問題は、この2人は橋下徹氏とものすごい距離がある。橋下氏と近いところに吉村代表はして、日本維新の会をうまくやっていこうと思ったが、結局うまくいかなくて、藤田馬場体制に戻ったような形になるので、ここと近いのは菅元総理と松井元代表だ。そうなると、菅氏はなんと言っても今の自民党の顧問だから、菅氏がこのまま連立工作に、石破（茂）総理の方について、石破総理が仮に変わったとしても、連立入りしやすくなる可能性は十分あると思う」との見方を示した。

さらに「橋下氏がいろいろな不満をSNSなどで言ってくる可能性はこれで高まってくる可能性もあるが、吉村代表がそこをどうコントロールしていくかということだと思う」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）