着回し自在な一枚！【リーバイス】のユニセックス長袖シャツが大人のカジュアルに最適。Amazonで販売中！
羽織るだけでこなれ感！【リーバイス】の長袖シャツで春夏コーデをワンランクアップ。Amazonで販売中！
着丈の短いボックスシルエットが特徴のオレンジカラーのパッチポケットオーバーシャツ。オーバーサイズのパッチポケット、着やすいボタンアップのフロント、ゆったりとしたリラックスフィットデザインで実用且つ厚手のインナーを中に着込めるので幅広いスタイリングに活躍する一着。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
短め丈のボックスシルエットが今どき感を演出。ルーズフィットながらもバランスの取れた着こなしが叶うデザインとなっている。
胸元に大きなパッチポケットを備え、シンプルな中にさりげないアクセント。スタイルの主役になる存在感を持っている。
コットン100％の生地を使用し、素肌に触れても心地良い仕上がり。洗濯機でのケアも可能で扱いやすい。
ボタンアップの仕様で、軽く羽織ったりインナーに合わせたりと使い勝手抜群。レイヤードスタイルにも最適。
