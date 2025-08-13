Ｓｎｏｗ Ｍａｎの佐久間大介が、女優の北川景子主演の映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、１１月２８日公開）に出演することが１２日、分かった。

北川演じる夏希が、ドラッグの売人として子供２人を育てるために奮闘するヒューマン・サスペンス。佐久間は、夏希のボディーガードを務める多摩恵（森田望智）の幼なじみ・池田海（かい）を演じる。

役について、海は多摩恵に好意を寄せていることから「多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました」と説明。「海と多摩恵の普段のやり取りもあるので、そこで２人の距離感というものを感じてくれたらいいなと思います。目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を見た方にもそんな希望を感じていただけたらうれしいです」と呼び掛けた。

内田監督作品は今回で２回目の出演。来年公開の初単独主演作「スペシャルズ」でもタッグを組むことから「僕が映像作品で演技をする場所を作ってくださった恩師だと思っています」と感謝。「少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました」と振り返った。