◆米大リーグ オリオールズ―マリナーズ（１２日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

菅野智之投手（３５）が所属するオリオールズに激震が走った。ア・リーグ東地区最下位に沈むオリオールズは、負傷者リスト（ＩＬ）入りしている先発のザック・エフリン投手（３１）、抑えのフェリックス・バティスタ投手（３０）の両投手が今季絶望となった。１２日（日本時間１３日）、本拠地・マリナーズ戦前に、マンソリーノ監督代行が明かした。

同監督代行によると、今季開幕投手を務めながら、腰痛で２度のＩＬ入りしたエフリンは、来週、腰椎の内視鏡手術を受ける予定だ。今季トミー・ジョン手術から復活した抑えのバティスタは右肩痛を訴え、７月末にＩＬ入り。ＭＲＩ検査の結果が思わしくなく、今週末に再検査を受けるという。開幕投手と抑え、２人のキーマンが、シーズン半ばにして離脱することになった。

オリオールズは今季、エースとして期待されたロドリゲスが、右肩痛で１度も登板できず。開幕投手のエフリンは、腰痛に悩まされ、６勝５敗、防御率５・９３と苦戦。開幕２番手のモートンは、７月末のトレード期限にタイガースに放出され、左腕ポビッチも腰痛でＩＬ入りを経験。クレマーは今季ＩＬ入りはしていないものの、６月に不調のため、ローテーションから一時的に外れ、中継ぎ調整した。そのため、先発陣で、開幕からローテーションを守っているのは、菅野ただ１人という状況となっている。

後半戦に入った際に、「何とかローテーションを守って、最後まで完走したい」と決意を語っていた菅野。次回登板は同カードの最終戦となる１４日（同１５日）。ここまで２２登板で９勝５敗、防御率４・２４の成績を残しており、新人としては、日本人投手１０人目となる２ケタ勝利を目指して、２３度目のマウンドに上がる。壊滅状態の先発陣の中で、オールドルーキーの踏ん張りに期待がかかる。