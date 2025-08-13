世界各地で大ブーム「ラブブ人形」狙い…防犯カメラが捉えた強盗事件の一部始終　被害総額約100万円相当か　アメリカ

6日未明、アメリカ・カリフォルニア州のグッズショップで発生した強盗事件の一部始終を防犯カメラが捉えた。強盗団の狙いは世界中で大ブームとなり品薄状態だという「ラブブ人形」。日本でも限定モデルを求めてアメリカから来たという人や5歳のコレクターが登場するなど、大人気だという。

グッズショップに4人組の強盗団

取材班が訪ねたのは、ぬいぐるみなどを扱うアメリカ・カリフォルニア州のグッズショップ。

この店に押し入った強盗グループに狙われたのは、世界中で人気沸騰中の人形だった。

犯人グループは扉のガラスを壊して侵入し、ガラスケースの人形を奪ったあと、さらにカーテンの奥にある在庫も奪っていったという。

6日未明、強盗事件の一部始終を防犯カメラが捉えた。

フードとマスクで顔を隠した4人組の強盗団が、店の扉のガラスを割って店内に侵入してきた。

強盗団は真っ暗な店内を懐中電灯で照らしながら物色し、ディスプレーされた商品を次々と手に取る。

さらに、レジの奥にある倉庫に入ると、大きな箱を両手で抱えて店の外へと運び出していった。

犯行直後の店内は、壊された扉のガラスが散乱。

床には、商品を物色した強盗団の狙いではなかった商品がばらまかれていた。

中国のメーカーが独占販売

強盗団の狙いは『ラブブ人形』。

約10年前、香港のデザイナーが生み出し、中国のメーカーが独占販売しているキャラクターだ。

今、世界各地で大ブームを巻き起こし、店の前に大行列ができる品薄状態になっている。

12日、東京・原宿のショップ前を取材すると、ラブブ人形を持っている人がいた。

「最近すごく有名になっちゃって、もう買えない」と話していた。

レディー・ガガさんらの影響で人気に火

ラブブの特徴は、大きな目と長い耳。

そして最も印象的なのが、口元からのぞくギザギザの鋭い歯だ。

不機嫌そうでもどこか愛らしい“ブサかわ”な魅力でファンを拡大。

レディー・ガガさんがエルメスのバッグにラブブをつけて外出する姿がネットなどで拡散され、人気に火が付いた。

家族とラブブを買いに来たという8歳の女の子は、「夜の2時に来た。お母さんに車で寝させてもらって、欲しかったぬいぐるみが買えたので超うれしい」と話す。

日本限定モデルを求めてアメリカ・カリフォルニアから来たという人は「白いのはここで買って、緑のは名古屋で買った」と話した。

5歳のラブブコレクターまで登場し、「（Q.何個持ってる？）もう50個くらい」と話す。母親は「フィギュアは結構買えるが、ぬいぐるみはなかなか買いづらい」と語った。

こうした人気のラブブが狙われた強盗事件。被害に遭った店で盗まれたラブブ人形の総額は7000ドル以上、日本円で100万円相当に上るという。

（「イット！」 8月12日放送より）