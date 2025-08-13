お笑いコンビ、三日月マンハッタンの仲嶺巧が12日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。メイプル超合金のカズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚を事前に知っていたと明かした。

仲嶺はカズレーザーらとルームシェアをしている。ナイツ塙宣之から「ふみは一緒に住むの？」と聞かれ、仲嶺は「さすがに来るわけじゃない。来ないです。向こうに行く可能性ありますし、僕らが行くこともできないし」と語った。

そして「基本、家はまだこっちなんですけど。通いというか。住んではいないみたいですね。カズが向こうに行くっていう感じです」と明かした。

続けて「僕だけ知ってましたからね、僕だけ1年前から知ってて、ずっと黙ってたんですよ」と明かすと、ラジオブースからは驚きの声が飛んだ。「あやうく言いそうになったり。最初は彼女が出来たから会わせたいと。行くよって言ったら、いらっしゃって。やけにかわいい人だと思ったら、二階堂ふみだと」と当時を振り返った。

仲嶺と二階堂はともに沖縄出身。仲嶺は「その話でギリギリつないで。今となったら、2回ご飯行きましたから。『ふみさん』『仲嶺さん』の仲ですよ」と打ち明けた。さらに「2人でいるときはすっごいニヤけてた。幸せそうでした」と語った。