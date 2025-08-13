東京駅に出店｢ヒカキンのラーメン店｣正直な感想



東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に、HIKAKINさんのラーメン店がオープン。その実力は？（筆者撮影）

2025年8月7日、動画クリエイター・HIKAKINさんが監修する味噌ラーメン「みそきん」が、東京駅一番街地下1階「東京ラーメンストリート」に初のリアル店舗としてオープンした。



こちらは店舗の外観（写真：みそきん提供）

バズリまくったカップ麺の累計販売数は2000万食



バズりにバズった「みそきん」（筆者撮影）

「みそきん」は2023年5月9日にカップ麺「HIKAKIN PREMIUM みそきん 濃厚味噌ラーメン」として発売され、発売と同時に店頭から消え、SNSやYouTubeでもバズリまくる社会現象にまでつながった。2025年8月時点で累計販売数は2000万食を突破した大ヒット商品だ。

「HIKAKIN TV」にて商品開発や店づくりの様子が事細かくドキュメンタリー化されており、店舗オープンまでの道のりを覗くことができる。

この「みそきん」のリアル店舗化の話は昨年から進んでいた。HIKAKINさんは「せたが屋」の店主・前島司さんに相談し、二人三脚で味づくりを重ねてきた。



ラーメン好きとして知られるHIKAKINさん（写真：みそきん提供）

HIKAKINさんは新潟県妙高市出身。上越エリアはニンニクのバッチリきいた濃厚な味噌ラーメンの名店がいくつも存在する。

HIKAKINさんがよく通っていたのが「食堂ニューミサ」だ。



HIKAKINさんもよく通っていた新潟の名店「食堂ニューミサ」（筆者撮影）

1967年オープンの老舗で、1991年から現在の地（上越市）で営業する。ロッジのような外観で国道沿いのドライブインのような大箱のラーメン店。『ミシュランガイド新潟』の受賞店でもある。



「ニューミサ」のみそラーメン（筆者撮影）

豚、鶏、カツオ節、野菜などでとったスープに白味噌を合わせ、生ニンニクを加えて、野菜と共に煮込む製法は新潟ならではだ。

上京しても味噌ラーメンを愛したHIKAKINさん



「麺処くるり」のみそラーメン（筆者撮影）

上京して、兄のSEIKINさんとよく通っていたのが市ヶ谷にあった「麺処くるり」（閉店）だ。

野菜と豚骨スープを炒め、味噌を溶き入れさらに炒める札幌風の製法。豚骨で濃厚に仕上げた東京の味噌ラーメンのトレンドを作ったお店のひとつだ。

名店の店主が徹底的に味を作り込んだ

前島さんはそんなHIKAKINさんの愛した味噌ラーメンのイメージをベースに、こだわりのポイントを事細かくヒアリング。70杯以上の試作を重ねて「みそきん」を完成させた。



「せたが屋」店主・前島司さん（筆者撮影）

「一言で言えば、HIKAKINさんの情熱ですね。試作を重ねに重ねて、オープンギリギリまで調整を続けて完成させました。

濃厚系に振り切らず、鶏を多めに使うことで、濃度はある程度ありながらも食べやすい一杯に仕上がっていると思います。ニンニクがたくさん入っているのもHIKAKINさんのこだわりポイントですね」（前島さん）



「みそきん」の味玉みそきん。税込み1380円（筆者撮影）

店舗で仕込んだ豚骨と鶏ガラスープに、新潟の白味噌をベースにした特製味噌ダレを合わせ、中華鍋であおって火を入れながら仕上げるスタイル。ここにすりおろした生ニンニクがたくさん入る。麺は特注の太めの縮れ麺だ。

カップ麺も白味噌のコク深さにニンニクで中毒性をプラスした仕上がりだった。「白味噌＋ニンニク」で仕上げた味噌ラーメン。これがHIKAKINさんを作り上げたソウルフードなのだ。

“元気の出る一杯”をリアル店舗で提供する意味

メディア向けの試食会ではHIKAKINさん自ら挨拶をした。

「地元の新潟でも、東京の下積み時代でもいつも支え続けてくれたのは『ラーメン』でした。“元気の出る一杯”を目指して作りましたので、ぜひご賞味いただければと思います」と言って、深々と頭を下げた。

濃度をある程度保ちながらも、さらっと食べられて、どんな層にもマッチしそうな仕上がり。

舌がざらつく独特なスープの秘密はすりおろしたニンニク、ショウガ、胡麻だ。このざらつきによって油に頼り過ぎずに濃度をかせげている。

東京のど真ん中・東京駅で出すだけあって実に洗練された一杯で、東京駅を訪れる観光客やインバウンド客にもぜひ食べていただきたい。



リアル店舗まで出してしまったHIKAKINさん。並々ならぬ決意を感じた（筆者撮影）

リアル店舗は「気合」の表れだ





イベントで数日間限定で出すのではなく、リアル店舗を構えたことに並々ならぬ気合を感じる。前島さんもHIKAKINさんが納得いくまでとことん付き合った。

「HIKAKINさんのようなトップYouTuberがこれだけラーメンに向き合ってくれたことは本当に嬉しいですね。

ラーメン界は何でもありなので、どんどん盛り上げていってほしいです。『みそきん』がうまくいけばYouTuberの手がけるラーメン店はこれからトレンドになってくるかもしれません。

しかし、これを一時的なブームに終わらせてしまってはダメで、本当においしい一杯を提供し続けてしっかり定着させられるようにしたいですね」（前島さん）

ちなみに、「みそきん」は完全予約制で、「LivePocket」にて都度予約を受け付ける。

しばらくは予約は争奪戦になりそうだが、HIKAKINさんと前島さんが二人三脚で仕上げた本気の一杯をぜひ堪能してみてほしい。



（井手隊長 ： ラーメンライター／ミュージシャン）