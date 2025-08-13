世界で紛争が増す中、軍事費が過去最高を更新―独メディア

独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは10日、世界で紛争が増す中、軍事費が再び過去最高を更新したと報じた。

記事はまず、ノルウェーのオスロ国際平和研究所（PRIO）のデータとして、2024年は36カ国で計61件の、一方が国家である紛争が起きたと説明。「これは1946年以降で最多だ」とした他、24年の非国家間紛争は74件と前年の80件からやや減少したことを伝えた。23年と24年はそれぞれ約12万9000人が戦争や紛争で死亡したという。

記事はまた、米国に本部を置くNPOの武力紛争発生地・事件データプロジェクト（ACLED）が世界の紛争は過去5年間で倍増したと指摘したことも取り上げた。

記事はさらに、「軍事費も同様に過去最高を記録した」と述べた上で、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（SIPRI）のデータによると24年の世界の軍事支出は2兆7000億ドル（約400兆5000億円）に達したと言及。23年比で実質9．4％の増加だとし、うち米国、中国、ロシア、ドイツ、インドの5カ国で全体の60％を占めたと説明した。（翻訳・編集/野谷）