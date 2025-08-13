11月28日に全国公開される北川景子主演映画『ナイトフラワー』にSnow Manの佐久間大介、SUPER BEAVERの渋谷龍太、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研が出演することが決定した。

『ミッドナイトスワン』などの内田英治が原案・脚本・監督を手がけた本作は、昼はパート、夜はスナックで働くギリギリの生活の中で、やがて2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親を描いたヒューマンサスペンス。

北川は、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回る強くたくましい母・永島夏希を演じ、森田望智が夏希のボディガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵を務める。

佐久間が演じるのは、森田演じる多摩恵の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海。 ドラッグの密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、最後まで多摩恵を守ろうと奔走する。内田監督作品への出演は、『マッチング』に続き2本目で、2026年公開の初単独主演作『スペシャルズ』でも内田監督とのタッグが続く佐久間は、「辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。そんな作品に、海役として出演させていただき、とても嬉しいです。内田監督は、僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています。少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました」とオファーを受けた際の思いをコメント。

さらに、「海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました」と、全身全霊で海として過ごした撮影の日々を振り返る。内田監督も「海のやり場のない愛情をナチュラルに表現してくれて、ご本人の感情の繊細さを垣間見た気がします」と佐久間の演技を高く評価した。また佐久間は本作の見所について、「目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたら嬉しいです」と語っている。

また、本作が俳優デビューとなるSUPER BEAVERの渋谷は、街の麻薬密売の元締めで、夏希と取引をするサトウを演じる。演技に初挑戦したは渋谷は、「今までにない緊張を感じましたが、たくさんの方が現場で助けてくださいました。役作りに関しては、サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合いました」と繊細な役作りを明かし、「自分なりにひたむきな姿勢で挑めた現場でした。一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと素敵な作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです」と期待を込めてコメント。そんな渋谷について内田監督は「自身初の演技ということで一瞬心配しましたが、現場でそれは吹き飛びました。すごく難しい悪役を演じてくれ、モニターごしからも怖さが滲んでいた。ライブのステージ上とはまったく違う演技者でした」とその演技に太鼓判を押した。

さらに、麻薬密売のネタを追う元刑事の探偵・岩倉役を渋川、その岩倉に大学生の娘の素行調査を依頼する総合病院の院長夫人・星崎みゆき役を田中、多摩恵が所属するジムのコーチ・柳一郎役を池内、同ジムの会長で借金を抱えている多田真司役を光石がそれぞれ演じる。

映画『ナイトフラワー』第2弾特報映像 あわせて公開された第2弾特報映像には、ドラッグの売人になることを決意した夏希（北川景子）のボディガードを買って出る多摩恵（森田望智）、闇に足を踏み入れようとする多摩恵に警告を鳴らす海（佐久間大介）、夏希と麻薬密売の取引を交わすサトウ（渋谷龍太）の姿が映し出されている。また、6点の新場面写真も公開された。

コメント佐久間大介（Snow Man）（池田海役）

渋谷龍太（SUPER BEAVER）（サトウ役）

内田英治（監督）長いお付き合いになってきた佐久間大介さん。多少でも彼の演技を知っていた気になっていたことをすぐに反省した。シリアスなヒューマンストーリーである今作「ナイトフラワー」では今までに見たことのない顔を見せてくれました。役柄である「海」のやり場のない愛情をナチュラルに表現してくれて、ご本人の感情の繊細さを垣間見た気がします。様々なジャンルで活躍中ですが、ぜひ俳優・佐久間大介をスクリーンで見ていただきたい。 そして、初めてご一緒させていただいた渋谷龍太さん。言わずと知れたSUPER BEAVERのフロントマン。自身初の演技ということで一瞬心配しましたが、現場でそれは吹き飛びました。すごく難しい悪役を演じてくれ、モニターごしからも怖さが滲んでいた。ライブのステージ上とはまったく違う演技者でした。 北川景子さん、森田望智さん、そして佐久間大介さん、渋谷龍太さん。この4人のシーン、本当に素晴らしかった。ぜひ映画館で！（文＝リアルサウンド編集部）