

MyM

8月14日から始まるPAL CLOSET初の大型秋キャンペーン「パルクロ秋じたく」に、森三中・大島、ガンバレルーヤ(よしこ・まひる）からなる３人組アーティストユニットMyM（マイムー）が広告出演。MyMの楽曲「超NAMAIKI」がテーマソングに決定し、さらにMyMはPAL CLOSET公式アンバサダー「パルクロCREW」に就任した。

今回のキャンペーンでは、MyMが全国のPAL CLOSET約1100店舗をジャックし、店頭ポスターやPOP、店内音声、サイネージ動画など多彩なプロモーションで存在感を発揮する。

今回解禁された PAL CLOSET の初開催大型秋キャンペーン「パルクロ秋じたく」のWEB動画では、バックダンサーに新入社員から勤続年数の長いスタッフまでPALグループ社員16名が出演し、親近感あふれる多様性の演出を実現。シチュエーションに合わせたファッションと共に、MyMらしさもありつつ、スタイリッシュで息ぴったりのダンスを披露。PAL CLOSETならではの映像に仕上がった。

ファッションシューティングでは、色々なコンセプトの中での撮影を決行し、MyM のキャッチーさと格好良さをさらに引き立たせるファッションを披露。各ビジュアルが、秋を感じさせるものに仕上がった。

さらにメイキング映像も公開され、浅草・花やしきで行われたダンスシーンに加え、ファッションシューティングの様子などMyMの撮影の一部始終を捉えた。インタビュー映像では、息の合ったトークが展開された。■起用背景・今回のコラボレーションの意図

結成から約 1 年で注目を集めるMyMを、PAL CLOSETの初開催大型秋キャンペーン「パルクロ秋じたく」の広告に起用。「見る方が元気になり、楽しくて新しい体験を届けたい」という思いからオファーした。バックダンサーには新入社員から勤続年数の長いスタッフまでPALグループ社員16名が出演し、PALCLOSETの多様性を表現できる動画に仕上がっている。■アンバサダー就任記念イベント開催

MyMの「パルクロ CREW」アンバサダー就任を記念し、2025年8月22日に六本木某所にてスペシャルイベントを開催。就任式、トークショー、ライブパフォーマンスを中心に見どころ満載の内容でお届け。参加招待券が当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施中。■MyMコメントMiyuki

MyMという三人でアーティスト活動していまして、初めての広告ということで、めちゃくちゃ嬉しいです！

どなたが言ってくださったんでしょうか？(笑)。本当に面と向かってお礼を言いたいぐらいです。Yoshiko

まさか我々を選んでくれるとは！

何を見て起用しようと思ってくださったのか。Mahiru

こんな生意気な我々を。歌番組も呼ばれないのに、生意気すぎて(笑)Miyuki

本当にありがとうございます。一生懸命頑張ります！■スタッフコメントダンスがとても難しく、家でたくさん練習しました。スタッフ全員、ダンス経験はあったのですが、今回、３時間くらい練習したと思います。人によっては７時間かけて覚えた方もいます。ダンスで一番意識した点としましては、あんまり自己流にならないように、練習した通りに、しっかりと発揮することを各々が心掛けました。特に気をつけていたポイントは、「MyMお出まし」という歌詞の部分で、1段ずつ下がっていく動きだったので、そこの部分をしっかりと揃えたいなと思い、気をつけて踊りました。【MyM（マイムー）プロフィール】

MyMはMiyuki、Yoshiko、Mahiruの3人組アーティストユニット。

グループ名はメンバーの頭文字と「MEMENTO（心に残る）」「YUMMY（美味しい）」「MUSIC（音楽）」の意味を込めている。

2024年5月に1stデジタルシングル「ASOBOZE」を STARBASE RECORDS からリリースしアーティストデビュー。

2025年6月には自身初の EP「WARAOZE」をリリース。

SNSでの話題性も高く、アーティストとのコラボやオリジナル楽曲で注目を集めている。