Snow Man佐久間大介（33）が、映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、11月28日公開）で主演の北川景子（38）と初共演したことが12日、分かった。2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意した、主人公のシングルマザー永島夏希とタッグを組む、森田望智（28）演じる格闘家・芳井多摩恵に思いを寄せる池田海を演じた。また、結成20周年を迎えた4人組バンド「SUPER BEAVER」のボーカル渋谷龍太（38）が、北川演じる夏希と取引する街の麻薬密売の元締めサトウ役で俳優デビューを果たした。

佐久間にとって、個人として映画に初出演した24年「マッチング」を手がけた内田英治監督は「僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています」と恩義を感じている存在だ。同監督作には2作目の出演となるが、来春には単独初主演作となる同監督の新作「スペシャルズ」の公開も控えている。「少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました」と語った。

劇中で演じた海は、幼なじみの多摩恵に頼まれ、しぶしぶ仲介役となり、多摩恵と夏希をドラッグの密売の世界と結びつけるきっかけを作ってしまう。そのことへの後悔を胸に抱きながら、最後まで多摩恵を守ろうと奔走する役どころだ。佐久間は「海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押しつぶされそうになりながら見ていました。海と多摩恵の普段のやりとりもあるので、そこで2人の距離感というものを感じてくれたらいいなと思います」と役どころについて語った。

作品については「つらい人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語」と表紙「そんな作品に、海役として出演させていただき、とてもうれしいです」と出演を喜んだ。「目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を見た方にもそんな希望を感じていただけたらうれしいです」と呼びかけた。

内田監督は「長いお付き合いになってきた佐久間大介さん。多少でも彼の演技を知っていた、気になっていたことをすぐに反省した。シリアスなヒューマンストーリー『ナイトフラワー』では今までに見たことのない顔を見せてくれました」と、佐久間が新境地を開いたと強調。「海のやり場のない愛情をナチュラルに表現してくれて、ご本人の感情の繊細さを垣間見た気がします。さまざまなジャンルで活躍中ですが、ぜひ俳優・佐久間大介をスクリーンで見ていただきたい」と訴えた。

一方、渋谷は演技への初挑戦にあたり「撮影前は今までにない緊張を感じましたが」と振り返りつつ「北川さん、森田さん、佐久間さんはじめ、たくさんの方が助けてくださり、楽しく、興味深い現場になりました」と、収穫が多かったと感謝した。感情の一部分が欠損した危うい人物である、サトウの役作りは「サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合い、ひたむきな姿勢で挑めた現場でした」と、入念に役を形作っていった上で内田監督と共に作り上げたと説明。「一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと、すてきな作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです」と期待を寄せた。

内田監督は「初めてご一緒させていただいた渋谷龍太さん。言わずと知れたSUPER BEAVERのフロントマン。自身初の演技ということで一瞬心配しましたが」とファーストインプレッションについて、まず口にした。その上で「現場でそれは吹き飛びました。すごく難しい悪役を演じてくれ、モニターごしからも怖さがにじんでいた。ライブのステージ上とはまったく違う演技者でした」と絶賛。「北川景子さん、森田望智さん、そして佐久間大介さん、渋谷龍太さん。この4人のシーン、本当に素晴らしかった。ぜひ映画館で！」と呼びかけた。

また、麻薬密売のネタを追う元刑事の探偵・岩倉を渋川清彦（51）岩倉に大学生の娘の素行調査を依頼する総合病院の院長夫人・星崎みゆきを田中麗奈（45）多摩恵が所属するジムのコーチ柳一郎を池内博之（48）借金を抱えるジムの会長・多田真司を光石研（63）が、それぞれ演じる。

◆「ナイトフラワー」 借金取りに追われ、2人の子供を抱えて東京へ逃げてきた永島夏希（北川景子）は、昼も夜も必死に働きながらも、明日食べるものにさえ困る生活を送っていた。ある日、夜の街で偶然、ドラッグの密売現場に遭遇し、生きるため、子供たちのために自らもドラッグの売人になることを決意する。そんな夏希の前に心に深い孤独を抱える格闘家・芳井多摩恵（森田望智）が現れる。ボディーガード役を買って出た多摩恵とタッグを組んだ夏希は、さらに危険な取引に手を伸ばしていく。ところが、ある女子大生の死をきっかけに、2人の運命は想定外の方へと動き出す。