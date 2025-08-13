今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、毛づくろいをしてもらう猫ちゃん。先輩猫がお世話をしてくれるそうです。

幸せそうな猫ちゃんたちの様子はXにて、22万回以上表示。Xユーザーたちからは「見ていて嬉しくなります」「拾ってくれて、ありがとう！」「黒猫は幸運の猫よ！」とのコメントが寄せられていました。

【動画：『ひとりぼっちで山に捨てられていた猫』の現在……】

先輩猫に愛される後輩猫

Xアカウント「佐々崎 笹仕」に投稿されたのは、先輩猫に可愛がられる後輩猫の姿。猫ベッドにいるミオちゃんの顔を、黒猫の先輩猫がペロペロなめて毛づくろいしてあげていたそうです。

毛づくろいしてもらいうっとりするミオちゃん、後輩猫のお世話をする先輩猫、見ているだけで心があたたかくなります。

ミオちゃんは子猫の頃、投稿者さんが保護したそうです。投稿者さんが山菜採りに山に行ったときに、鳴いているミオちゃんを発見したのだそう。新入り猫を迎えると、先住猫たちが威嚇をしたり、良い関係を作るのに時間がかかったりすることが多いです。

しかし、ミオちゃんを迎えたとき、先輩猫たちはやさしく受け入れて、娘のように育ててくれたのだそう。やさしい家族と出会えたミオちゃんでした。

幸せそうな猫ちゃんたちにX民もほっこり

先輩猫にお世話してもらうミオちゃんを見たXユーザーたちからは「ええ話すぎて、目から汗が出てマス」「やっぱり黒猫ちゃん優しい」「良かった！幸せになってね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「佐々崎 笹仕」では、投稿者さんの愛猫たちの日常などが投稿されています。

