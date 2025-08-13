TikTokアカウント「子猫のバンビ」に投稿されたのは、人懐っこく甘えん坊の子猫・バンビくんによるかくれんぼ。ママさんを驚かせようと隠れている姿は「めっちゃ可愛くてずうっと見ていられる」「1日の疲れも吹き飛ぶ」と、リピートする視聴者が続出しているようですよ。

【動画：待ち伏せする子猫→ママが近づいてくると……】

まだかな、まだかな

壁にぴったりと身を寄せ、こっそりと前方をうかがっている子猫のバンビくん。ママさんがやってくる気配を感じ取り、タイミングを見計らって脅かそうとしているようですね。その後ろ姿からは「まだかな、まだかな」というドキドキ感が伝わってきます。

ママさんが近づいてくると…？待ちきれなくなったバンビくんが、思わず飛び出してしまいました。ちょっとタイミングが早すぎたのか、ママさんに驚いた様子はなし。バンビくんは「まだだった！」と思ったのか、慌ててジャンプしながらバックしたといいます。

渾身の「ばあっ！」

今度はママさんがお部屋に入ってきたのを確かめてから、ばっちりなタイミングで思いきりジャンプ！バンビくん渾身の「ばあっ！」が出ましたね。あまりにも可愛かったからか、ママさんはびっくりするよりも「ふふふ」と笑ってしまったようです。

思ったとおりのリアクションではなかったからか、バンビくんは「あれ？おかしいな？」と、戸惑い気味に後ずさったといいます。「にゃう」と一鳴きしてちょこんと座り込んでしまいました。大丈夫、可愛さは100点でしたよ！

何もかもが楽しい子猫

まだ生後2か月ほどと小さな小さなバンビくん。かくれんぼをしてママさんを驚かせようとするなんて、しっかり遊び心が育っているようですね。穴の開いた段ボールで遊んだり、ママさんの影にじゃれついたりと、子猫らしくたくさん遊んでいるそうですよ。

バンビくんは人懐っこく警戒心ゼロとのことですが、実は元野良猫なのだとか。現在は温かいおうちに迎え入れられ、安心安全な場所でのびのび過ごしているようですね。大きくなっても遊び心を忘れずにいてほしいものです。

バンビくんのかくれんぼには、「うおぉぉぉぉ可愛すぎるんじゃ～～～～～～！！！」「なんだこの可愛い生き物は」「だっこしてよちよちってしたくなる」「この家には天使がいるんですか？」と、その可愛さに魅了される視聴者が後を絶たないようです。

TikTokアカウント「子猫のバンビ」では、おうちに迎え入れられてからのバンビくんの様子が投稿されています。これからずっと見守りたくなる可愛さですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「子猫のバンビ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。