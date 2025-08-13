◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)

男子シングルス決勝では、張本智和選手が(世界ランク4位)が中国の王楚欽選手(同2位)を4-2(11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4)で撃破。横浜での国際大会で頂点に立ちました。

相手は、過去2勝12敗の難敵。5月の世界選手権を制し、7月のUSスマッシュでも決勝でストレート負けをしていました。レシーブでは得意なチキータをあえて封印。序盤から3ゲームを連取して流れに乗ると、ゲームカウント3−2の第6ゲームにはメディカルタイムアウトで両膝のマッサージを受ける場面もありましたが、1時間7分に及ぶ死闘を制しました。

▽下記、試合後のテレビインタビュー

――今の心境は？

本当に信じられない気持ちでいっぱいです。うれしい気持ちも後からくるかもしれないですけれど、まだ王楚欽に勝てたことを信じられていないですし、これほどまでにいいプレーができるとは思っていなかった。ファンのみなさん、コーチのみなさんのおかげでこのようなプレーができて、こんないいプレーをすることができた。

――勝った要因は？

一番はレシーブですね。チキータを捨ててフォアでのレシーブ。あまり得意ではないですけれど、彼もサーブうまいのでお互い苦手なところで戦って、相手の方がより苦しんだのかな。今後につながるような勝ち方だった

――相手も大きな声援だったが

中国のファンの方もたくさんいらしていましたけれど、それに負けないくらいの熱い応援をいただいて本当に心強かった。最後、逆転されそうになったときもみなさんの声援が最後の一歩を、背中を押してくれました。

――メディカルタイムアウトを取ったがどういう状況だったか

痛めたのは相手が服を着替えに外へ出たときに3分ほど時間があったと思いますけれど、そこで体が冷えてしまって、立ち上がるときに膝をちょっとひねってしまった。最初はそこまで大きくなかったですけれど、そのあと戦っている中で一旦中断した方がいいのかなと。メディカルタイムアウトは日本人の方がやってはいけないことを言っていましたので、外国の方にケアしてもらいました

――今大会で得た収穫は？

日本でのプレーは楽しかったなと。そして日本のみなさんの声援ほど心強いものはなかったなと思いました。自分の思っている以上の力を引き出してくれて、コーチ陣は緻密な戦術を練ってくれて、そこには勢いや、裏には実力もあってすべてが重なった1週間だった。この先心に残る大切な対戦でした。

――ラリーに持ち込みたいと言っていたが、そのためにチキータを封印した？

チキータは自分の得意な技術ですけれど、それを倍にして返してくるのは王楚欽だけができるので、そうなるとラリーにならない。ツッツキやストップの方が次のボールを自分が取れると思った。今までも使ってきたが、試合の頭から使うことはなかったので、今日は思い切って最初から行きました。

――戦術の変更に不安はなかったか？

もちろんありましたけれど、それ以上にたくさん負けてきた。負けている方はいろいろな戦術を試せますし、捨て身のプレーを気持ちでいけるので、こうやって1回勝てるかもしれないですけれど、彼は世界1位でキープし続けて、今回1回負けたくらいじゃ彼の地位は揺るがない。いつか脅かせるように今日のこの1勝を2勝、3勝としていかなければ意味がない。それにつながる今日は大きな壁を開けられたかなと思います