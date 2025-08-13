佐久間大介＆渋谷龍太、北川景子主演の衝撃映画『ナイトフラワー』出演発表 渋谷は俳優デビュー【コメント全文】
Snow Man・佐久間大介、SUPER BEAVER・渋谷龍太が、映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）に出演することが13日、発表された。
【動画】映画『ナイトフラワー』新特報映像
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希役は、北川景子が演じる。
今回、第3弾キャストとして、佐久間、渋谷のほか、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研の出演が決まった。
佐久間は、多摩恵（森田望智）の幼なじみで、ひそかに思いを寄せる池田海（イケダカイ）役を演じる。 ドラッグの密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、最後まで多摩恵を守ろうと奔走する。
内田英治監督作品への出演は、『マッチング』（2024年）に続き2本目。さらに来年公開の初単独主演作『スペシャルズ』でも内田監督とのタッグが続く佐久間は、「辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。そんな作品に、海役として出演させていただき、とてもうれしいです。内田監督は、僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています。少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました」とコメント。さらに「海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました」と語った。
渋谷は、本作で俳優デビューを飾る。街の麻薬密売の元締めで、主人公・永島夏希と取引をするサトウ役。演技に初挑戦で、普段のライブパフォーマンスとは違った緊張感があったという渋谷は「今までにない緊張を感じましたが、たくさんの方が現場で助けてくださいました。役作りに関しては、サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合いました」とコメント。そして、「自分なりにひたむきな姿勢で挑めた現場でした。一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと素敵な作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかける。
渋川は麻薬密売のネタを追う元刑事の探偵・岩倉役、田中は岩倉に大学生の娘の素行調査を依頼する総合病院の院長夫人・星崎みゆき役、池内は多摩恵が所属するジムのコーチ・柳一郎役、光石はジムの会長で借金を抱えている多田真司役となる。
ドラッグの売人になることを決意した夏希のボディガードを買って出る多摩恵、闇に足を踏み入れようとする多摩恵に警告を鳴らす海、夏希と麻薬密売の取引を交わすサトウの存在感に溢れた姿が追加された新特報映像と、今回解禁となったキャスト陣の姿を収めた場面写真6点も公開された。
■佐久間大介 コメント全文
辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。
そんな作品に、海役として出演させていただき、とても嬉しいです。内田監督は、僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています。少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました。
海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました。海と多摩恵の普段のやり取りもあるので、そこで2人の距離感というものを感じてくれたらいいなと思います。目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたら嬉しいです。
■渋谷龍太 コメント全文
撮影前は今までにない緊張を感じましたが、北川さん、森田さん、佐久間さんはじめ、たくさんの方が助けてくださり、楽しく、興味深い現場になりました。サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合い、ひたむきな姿勢で挑めた現場でした。一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと素敵な作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです
■内田英治監督 コメント全文
長いお付き合いになってきた佐久間大介さん。多少でも彼の演技を知っていた気になっていたことをすぐに反省した。シリアスなヒューマンストーリーである今作「ナイトフラワー」では今までに見たことのない顔を見せてくれました。役柄である「海」のやり場のない愛情をナチュラルに表現してくれて、ご本人の感情の繊細さを垣間見た気がします。様々なジャンルで活躍中ですが、ぜひ俳優・佐久間大介をスクリーンで見ていただきたい。 そして、初めてご一緒させていただいた渋谷龍太さん。言わずと知れたSUPER BEAVERのフロントマン。自身初の演技ということで一瞬心配しましたが、現場でそれは吹き飛びました。すごく難しい悪役を演じてくれ、モニターごしからも怖さが滲んでいた。ライブのステージ上とはまったく違う演技者でした。 北川景子さん、森田望智さん、そして佐久間大介さん、渋谷龍太さん。この4人のシーン、本当に素晴らしかった。ぜひ映画館で！
■ストーリー
借金取りに追われ、2人の子供を抱えて東京へ逃げてきた夏希は、昼も夜も必死に働きながらも、明日食べるものにさえ困る生活を送っていた。ある日、夜の街で偶然ドラッグの密売現場に遭遇し、生きるため、子供たちのために自らもドラッグの売人になることを決意する。そんな夏希の前に現れたのは、心に深い孤独を抱える格闘家・多摩恵。ボディーガード役を買って出た多摩恵とタッグを組んだ夏希は、さらに危険な取引に手を伸ばしていく。ところが、ある女子大生の死をきっかけに、2人の運命は想定外の方へと動き出す――。
【動画】映画『ナイトフラワー』新特報映像
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希役は、北川景子が演じる。
佐久間は、多摩恵（森田望智）の幼なじみで、ひそかに思いを寄せる池田海（イケダカイ）役を演じる。 ドラッグの密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、最後まで多摩恵を守ろうと奔走する。
内田英治監督作品への出演は、『マッチング』（2024年）に続き2本目。さらに来年公開の初単独主演作『スペシャルズ』でも内田監督とのタッグが続く佐久間は、「辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。そんな作品に、海役として出演させていただき、とてもうれしいです。内田監督は、僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています。少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました」とコメント。さらに「海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました」と語った。
渋谷は、本作で俳優デビューを飾る。街の麻薬密売の元締めで、主人公・永島夏希と取引をするサトウ役。演技に初挑戦で、普段のライブパフォーマンスとは違った緊張感があったという渋谷は「今までにない緊張を感じましたが、たくさんの方が現場で助けてくださいました。役作りに関しては、サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合いました」とコメント。そして、「自分なりにひたむきな姿勢で挑めた現場でした。一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと素敵な作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかける。
渋川は麻薬密売のネタを追う元刑事の探偵・岩倉役、田中は岩倉に大学生の娘の素行調査を依頼する総合病院の院長夫人・星崎みゆき役、池内は多摩恵が所属するジムのコーチ・柳一郎役、光石はジムの会長で借金を抱えている多田真司役となる。
ドラッグの売人になることを決意した夏希のボディガードを買って出る多摩恵、闇に足を踏み入れようとする多摩恵に警告を鳴らす海、夏希と麻薬密売の取引を交わすサトウの存在感に溢れた姿が追加された新特報映像と、今回解禁となったキャスト陣の姿を収めた場面写真6点も公開された。
■佐久間大介 コメント全文
辛い人生の中でも、自分たちなりの幸せを模索しながら成長していく物語。
そんな作品に、海役として出演させていただき、とても嬉しいです。内田監督は、僕が映像作品で演技をする場所をつくってくださった恩師だと思っています。少しでも恩返しできたらという思いでこの作品に挑みました。
海は多摩恵がすべてのような子で、多摩恵を一番幸せにしたいと思っている。多摩恵の格闘シーンは、胸が押し潰されそうになりながら見ていました。海と多摩恵の普段のやり取りもあるので、そこで2人の距離感というものを感じてくれたらいいなと思います。目を覆いたくなるような現実がありながら、友情や頼れる存在に救われる。映画を観た方にもそんな希望を感じていただけたら嬉しいです。
■渋谷龍太 コメント全文
撮影前は今までにない緊張を感じましたが、北川さん、森田さん、佐久間さんはじめ、たくさんの方が助けてくださり、楽しく、興味深い現場になりました。サトウという人物のバックグラウンドを掘り下げ、自分なりにプロファイリングしながら内田監督と話し合い、ひたむきな姿勢で挑めた現場でした。一体どんな作品になるのか、今から楽しみです。きっと素敵な作品になるのではないかと思っています。私がどんな風にサトウを演じているかも含めて、この物語を楽しんでいただけたら幸いです
■内田英治監督 コメント全文
長いお付き合いになってきた佐久間大介さん。多少でも彼の演技を知っていた気になっていたことをすぐに反省した。シリアスなヒューマンストーリーである今作「ナイトフラワー」では今までに見たことのない顔を見せてくれました。役柄である「海」のやり場のない愛情をナチュラルに表現してくれて、ご本人の感情の繊細さを垣間見た気がします。様々なジャンルで活躍中ですが、ぜひ俳優・佐久間大介をスクリーンで見ていただきたい。 そして、初めてご一緒させていただいた渋谷龍太さん。言わずと知れたSUPER BEAVERのフロントマン。自身初の演技ということで一瞬心配しましたが、現場でそれは吹き飛びました。すごく難しい悪役を演じてくれ、モニターごしからも怖さが滲んでいた。ライブのステージ上とはまったく違う演技者でした。 北川景子さん、森田望智さん、そして佐久間大介さん、渋谷龍太さん。この4人のシーン、本当に素晴らしかった。ぜひ映画館で！
■ストーリー
借金取りに追われ、2人の子供を抱えて東京へ逃げてきた夏希は、昼も夜も必死に働きながらも、明日食べるものにさえ困る生活を送っていた。ある日、夜の街で偶然ドラッグの密売現場に遭遇し、生きるため、子供たちのために自らもドラッグの売人になることを決意する。そんな夏希の前に現れたのは、心に深い孤独を抱える格闘家・多摩恵。ボディーガード役を買って出た多摩恵とタッグを組んだ夏希は、さらに危険な取引に手を伸ばしていく。ところが、ある女子大生の死をきっかけに、2人の運命は想定外の方へと動き出す――。