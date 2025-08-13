TikTokに紹介されたのは、ボサボサの元繁殖犬を引き取ってからの3年間の記録です。ケージの中しか知らなかったワンコが外の世界に出ると…？幸せそうな3年後の姿に「たくさん思い出作ってね」「大切に育てられて笑顔♡」「泣いちゃった…」などの声が寄せられています。

【動画：ケージの中だけが世界の全てだった『ボサボサの元繁殖犬』を飼った結果…３年後→『別犬かと思うほどの光景』】

ボサボサの元繁殖犬をお迎え

TikTokアカウント「aranpokan」の投稿主さんの愛犬は元繁殖犬のシーズー「ぽてり」ちゃん。繁殖犬としか生きる術がなかったぽてりちゃんが投稿主さんのお家にきて3年が経過！ぽてりちゃんのこれまでの物語を紹介してくれました。

ケージの中だけが世界の全てだった5年間。伸びきった毛はボサボサでお手入れをされていないことは明白でした。散歩に出ても歩くことができなかったそう。少しの音はもちろん、他の人も犬も何もかもが恐怖の対象でした。

それでも少しずつ歩く距離が延び、しっかりとした足取りでお散歩ができるようにまで成長したそう。投稿主さんが常に横にいる安心感がぽてりちゃんを勇気づけたのでしょう。

たくさんの初めてを経験！

ケージという狭い世界から、広い広い未知の世界へと踏み出したぽてりちゃん。春には桜を愛で、夏はプール遊び、秋は紅葉、冬は一面の銀世界…外の世界では『四季』を感じることだってできます。

五感をフルに使いたくさんの刺激を受けて、犬本来の喜びも取り戻したことでしょう。

これからもずっと幸せに♡

現在、推定8歳のぽてりちゃん。美味しそうにケーキを食べる姿はなんとも微笑ましい限り。先代犬をお空に見送り生きる屍のようだった日々に、彩りと笑顔と再び生きる幸せを与えてくれたというぽてりちゃん。ワンコの存在は本当に生きる活力となります…！

さらに投稿主さんはこう綴ります。『今もなおいる多くの保護犬達に明るい未来が待っていますように…！』元繁殖犬だったぽてりちゃんを迎え入れたからこその言葉には胸が詰まります。1匹でも多くの保護犬たちがぽてりちゃんのように幸せになれる未来を願ってやみません。

この投稿には「本当に良かったです」「幸せそうなお顔♡」「ずっと元気に楽しく過ごしてね」といった声が寄せられています。ぽてりちゃんに多くの人が祝福の声を届けてくれました。

TikTokアカウント「aranpokan」には、ぽてりちゃんとの日常が紹介されていますよ。先代犬「Ｊ子ちゃん」との愛おしい日々もぜひご覧ください♡

写真・動画提供：TikTokアカウント「aranpokan」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております