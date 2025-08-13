キャンピングカー仕様に改造したトヨタのミニバン「ハイエース」で日本一周旅に挑戦する女性YouTuberのこむすびが2025年8月10日に、深夜の駐車場で起こった「恐怖体験」の模様を収めた動画を公開した。

【写真】深夜の駐車場で恐怖体験をするも、愛知県の名産グルメでリフレッシュするこむすび

こむすびは、貨物車からキャンピングカー登録に構造変更した、ハイエース最大のボディサイズを誇るモデル「スーパーロングバン・ワイドボディ・ハイルーフ」で日本一周の車中泊旅をする女性YouTuber。

「低身長」を自称する小柄な身体で、全長5,380mm×全幅1,880mm×全高2,285mmの巨大な車両内に構築された居住スペースで悠々自適の車中泊ライフを送る姿で人気を博し、2023年3月に始動した公式YouTubeチャンネル「こむすびチャンネル」の登録者数は現在22.9万人を数える。

今回の動画では愛媛県を訪問。日中、ランチで宇和島鯛めしをいただき、道の駅でミカンジュースを飲んだ後、車中でうたた寝しているうちに気付けば夕刻に。海の見える場所まで移動すると「車中泊でのこの時間がとても幸せで贅沢です」とし、バックドアを開け放った居住スペースのベッドに昼寝の続きとばかりに寝転がりながら、西の海に沈む夕日を眺めた。

しかし幸せな時間もつかの間、深夜に悲劇が起きた。車中泊目的でハイエースを停めていた屋外駐車スペースにて、若者の集団が車とバイクで暴れ回ったのだ。動画では窓越しに撮影されたモザイク処理されたその時の映像が紹介された。映像ではバイクが爆音を鳴らしながら駐車場内を走り回ったり、車が発進とバックを繰り返したりする様子とともに、大声で騒ぐ若い男性たちの声が確認できる。こむすびは「バイクで駐車場を爆走したり本当にうるさい…」「男の人の叫び声はすごく怖いです」「ただ友だちと楽しんでるだけなんだけど怖かった…」とテロップで心境を綴った。

こむすびは「うるさいし、怖いので移動します」といい、居住スペースから運転席にサッと移り、安全な場所へ移動。危機を脱して安心したのか、そのまま夕食の準備を始めた。

この日のメニューは、愛媛県八幡浜市のソウルフード「八幡浜ちゃんぽん」のカップ麺。お湯を入れて、トッピングに愛媛名物「じゃこてん」を乗せれば完成だ。まずは鶏ガラ・カツオ・昆布などで出汁が取られた黄金色のスープを一口味わうと「うん！うまい！」と納得の一言。続いて麺を一心不乱に啜り、地元の味を堪能した。さらに、七味唐辛子をかけた2枚目のじゃこてんを肴に、愛媛県産せとかのチューハイを飲むなど、嫌な出来事を払しょくするように一人で晩酌を楽しんでいた。

本動画に対し、コメント欄には「駐車場では怖い思いをしてしまい大変でしたね」「とにかく『ご安全に』」「バイクと車は迷惑ですね」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）