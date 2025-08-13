移動も仕事もスマートにこなす一体感【サムソナイト】のビジネスリュックがAmazonで販売中！
洗練された機能美と安心の収納力【サムソナイト】のビジネスリュックがAmazonで販売中！
スマートでシャープなデザインをベースに、カジュアル感のある赤いアクセントを内外装に配したビジネスシリーズ VIGON の モディファイシリーズ、 VIGON 。主素材には織り感のあるポリエステル素材を使用、部分的にマット仕上げのPVCコーティングパーツを配置することで、モダンで都会的なスタイリングに仕立てている。定番のブリーフケースは勿論、トレンドのバックパック、出張等に便利なホイールアイテム、デイリーユースに便利なカジュアルバッグと、同コンセプトで様々な型が用意されている。
PCやタブレット専用の収納ポケットに加え、視認性を高める赤い内装がビジネスシーンを支える設計となっている。
USBポート搭載でモバイル環境にも対応。パッド入りショルダーで長時間の移動時にも快適な使い心地を保つ。
シンプルながらマットPVCパーツで都会的な雰囲気を演出。高級感あるデザインがビジネススタイルに調和する。
スーツケースにセット可能なスマートスリーブ付き。出張や移動をスムーズにこなせる機能が備わっている。
