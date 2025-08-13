国際政治学者の舛添要一氏が10日放送のABEMA的ニュースショーに出演し、立憲民主党・野田佳彦代表のインタビューでの発言に関して苦言を呈した。

【映像】舛添氏、野田代表をバッサリ（実際の映像）

ジャーナリストの青山和弘氏が野田代表へ直撃インタビューを敢行。野田代表は参院選を振り返り「打倒自民党、今回も（参院選も）そう戦ったつもりだった。結果的には、打倒自民党で終わらす戦いではもういけない。やっぱり右のポピュリズムが強すぎる。左右のポピュリズムに対抗してといつも言っていたが、左のポピュリズムよりも右のポピュリズムが強烈。今ヨーロッパで起こっているようなことが日本でも起こり始めたと意識すべき。そこにどうやって政治が対抗するか」と語った。

また、野田代表は、参政党が掲げる「日本人ファースト」は、移民の排斥を訴え、極右政党が躍進する昨今の欧州の状況と似ていると指摘。日本での右傾化の流れを食い止めるために、中道政党の結束が必要だとした上で、その実現には野田代表と考えが近いとされる石破総理の存在が不可欠で、対立する問題を乗り越え連携を優先する考えだ。

「既成勢力と言われようと、中道がもっと固まって頑張らないと日本の政治は良くならない」（野田代表）

こうした野田代表の発言について舛添氏は「参政党を含めてそういう政党が伸びてきたが、自民党の政治でコメの値段が上がったり物価高だったり、みんな不満を持っている。普通は野党第1党に政権が行くべき。立憲民主は、今そんなことを言っているけど、野田さん、あなたたちは何をやってきたんだと。今回の選挙は、投票率、得票率を見るともう事実上負けている」と指摘。

加えて「右のポピュリズムは、私も危機感を持つけれど、もっと言うと、既成政党が落ちてしまっている。自民党、公明党、共産党、ガタガタじゃないですか。つまり、既成政党が落ちている中で、立憲民主党は既成政党、落ちるべき政党の中に入ってしまっている。そこの反省がなければ、国民民主や参政党より比例区が伸びないのは当たり前。そういうところの反省がなくて、ただ石破政権に擦り寄って、同じ中道だからと言ったって、これは国民の認識と全く違う。私は非常に厳しく野田さんの主張を見ているし、あなただって古い顔なんですよと申し上げたい」と苦言を呈した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）