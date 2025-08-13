『松竹大歌舞伎』の製作発表記者会見が12日に行われ、歌舞伎俳優の中村又五郎さん（69）たち親子孫の三世代がそろって登場し、公演への意気込みを語りました。

10月31日から11月25日まで行われる『松竹大歌舞伎』は、北海道から岡山まで全国18会場で開催される巡業公演。“泥棒と若殿”の奇妙な同居生活がもたらす交流と絆（きずな）を描いた『泥棒と若殿』、江戸の風情と江戸っ子の粋を華やかに魅せる舞踊『お祭り』が上演されます。

今回の巡業公演には又五郎さんのほか、長男・中村歌昇さん（36）、二男・中村種之助さん（32）、そして歌昇さんの長男・中村種太郎くん（9）、二男・中村秀乃介くん（6）という親子孫の三世代の俳優がそろって参加します。

会見では種太郎くんと秀之介くんの兄弟が、報道陣に向かってしっかりと挨拶。

祖父の又五郎さんは、一家そろって巡業公演に参加することについて「ただのお遊びの旅行ではないので、ちゃんとした舞台をお見せしなくてはいけない。子どもたちなりに、精いっぱいの舞台を勤めてくれなくてはいけないと思っておりますので、うれしさ半面、心配も半面と言うのが正直なところです」と心境を明かしました。

一方、父親の歌昇さんは、幼い息子たちと出演することについて「長男と二男が一緒に出させていただけること、本当にありがたく思っております。やはり公演ですので、しっかり気を引き締めて、見ていただける方が、純粋にお芝居・公演として楽しんでいただけるように精進してまいりたいなと思います」と決意を明かしました。

そして、会見では報道陣から子どもたちに質問が。家族で共演することについて、どう思うか聞かれた種太郎くんは「とてもうれしいです。お稽古もしやすいし、やりやすさも出るという感じです。家族なので、家族で舞台に出るので安心」としっかりと返答。

弟の秀乃介くんも、父親の歌昇さんに助けられながら「じいじ（又五郎さん）と一緒にお舞台をすると落ち着くという感じです」と、がんばって答えて、報道陣を和ませました。