女性キャスターのF-15戦闘機への搭乗に密着した。

【映像】悶絶！ 6.5Gがかかった瞬間

ABEMA NEWSの楪望キャスターは事前訓練や健康診断を経て、航空自衛隊のF-15戦闘機に体験搭乗すべく、陸海空の部隊が配備されている那覇基地を訪れた。

「1G変わるだけでこれだけ違う」

搭乗日、最初の任務は天候を確認だ。そして事前にフィッティングを済ませたフライトスーツ、耐Gスーツ、ハーネスとヘルメットを身にまとい、F-15戦闘機に向かう。F-15には中距離のミサイルが搭載可能で、エンジンは2基で20万馬力を誇る。

キャノピーが閉まると、いよいよ出発だ。エンジン音が大きくなる。スムーズに滑走路を加速し、楪キャスターが「おおおおお！」と声を上げるやいなや離陸した。

上空には地上からは見えなかった青空が広がっていた。雲の上の景色がゆっくり流れる中、楪キャスターも「時速900キロ出ていると言われても体感はない」と驚きを隠せない。

操縦桿を握る須藤凌介1等空尉は「実は音速を超えても体感はなく、『音が消える』などと言われているがそんなことはない。いつの間にか（音速を）超える」と説明。その上で「（Gを）かける時は言うので、特にふくらはぎと太ももとおなかを意識して力を入れて。上半身はリラックスして大丈夫」とアナウンスした。

まずはウォーミングアップ。徐々にGをかけていく。

右方向に回転し、3Gがかかると楪キャスターも「おおおおおおお！ おなかと足が…」と悲鳴を上げた。続いて左方向に回転し4Gがかかると「おおおおお！ 1G変わるだけでこれだけ違う。耐えろー」と苦しそうにこぼした。



6.5Gの衝撃とは？

そして縦に一回転するループ、さらに機体を横に360度回転させるエルロンロール。慣れてきたのか途中でサムズアップした場面も。

しかし、この後「最大の試練」がやってきた。

「Gかけますよ」の一言で機体が高速で横方向に回転、機体が小刻みに振動した。楪キャスターも「おおおおっ！」と声を上げたはいいが、目を閉じてしまいぐったりした様子に…

だが、楪キャスターは体重の6.5倍、約300キロ近くの重さになんとか耐えた。

その後は「数種類の機動飛行」「敵機を追いかける想定の訓練」「フレアの訓練」などを行い、いよいよ地上に降り立った楪キャスター。

その第一声は「いやぁ、気持ち悪い」であり、続けて「Gがかかる瞬間、そして抜ける瞬間、お腹に入れていた力と耐Gスーツで押されているのがふっと抜けるのだが、その瞬間が一番しんどい」と語った。

6.5Gについては「もう『うー』しか声が出ない、喋ることができないぐらいしんどい。隊員の方はそれだけGがかかっていても、どこに他の機体がいるのかはしっかりと見えているというが、尋常ではない。搭乗前はいろいろな気持ちが入り混じっていたが飛び立った瞬間、それも全て吹っ飛んで、もうとにかく全てのことが新しくて、感動しながら学びも多かった。皆さんがこうして日本の空を守ってくださっているということを身をもって実感し、本当に皆さんを尊敬している」と語った。

「これからも日本の空を守り続けていきたい」

今回操縦してくれたパイロットの須藤1等空尉は訓練の前後には必ず家族に連絡しているという。

須藤1等空尉は「那覇の特性として航空自衛隊、日本全国の中でもやはり比較的厳しい環境にあり、非常にやりがいと使命感を感じている。多くの国民の皆様が安心して暮らしていけるように、これからも日本の空を守り続けていきたい」と決意を語った。

取材最終日の朝、日本を取り巻く厳しい安全保障環境について、那覇基地司令の霜田豊英空将補に話を聞くことができた。

中国、ロシアも軍事的活動を活発化させており、南西諸島防衛における空の最前線である那覇基地ではスクランブル発進はここ10年以上、おおむね700回を超えているという。さらに近年は無人機への対応も増えており、2023年度と比べると、2024年度はおよそ3倍に増加しているという。

戦後80年を迎え、台湾有事や尖閣有事がいつ起こるか分からない中、どのような思いで隊員を送り出しているのだろうか？

霜田空将補は「ここは南西地域の航空防衛力の主体だ。その気概を持って与えられた任務をしっかりと実施してほしいと思う。その上で『必ず無事に帰ってこい』という気持ちでいる」と語った。

（ニュース企画／ABEMA）