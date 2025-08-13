「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

「人間の価値」が偏差値で決められる社会

偏差値――

本来は、学力を測るための、ただの数値にすぎなかった。

けれど、いつしかそれは、

「人間の優劣を判別するモノサシ」へと変貌していった。

「点数が高ければ、優秀」

「偏差値が高ければ、立派」

その価値観は、誰にも疑われることなく、

社会の常識として定着している。

そして、その頂点に位置づけられたのが――東京大学である。

「ハイスペックキャリア迷子」になる東大生たち

「東大に入れば、すべてがうまくいく」

そう信じて、歯を食いしばり、一直線に走り続けた。

――そして今、頂点に立ったまま、立ち尽くす人がいる。

「ハイスペックキャリア迷子」

けれど、その存在は、ほとんど語られることがない。

たしかに、東大というブランドは、“成功”の象徴である。

だが、その輝きの裏には、見えにくい「不自由さ」がある。

「東大に入れば安心」という信念が、

安定と引き換えに、“別の道を選ぶ自由”を静かに奪っていく。

安定を得てしまったからこそ、失うのが怖くなる。

「優秀であること」が目的化した先

そして気づけば――

「優秀であること」それ自体が目的になってしまう。

そうして、存在していたはずの「自分らしさ」を、見失ってしまうのだ。

自分のものだったはずの、人生の軸。

それが、他人の評価軸にすり替えられていることには、

そう簡単には気付けない。

こうして、自分を置き去りにしたまま、キャリアだけが静かに、進んでいくのだ。

