【MLB】ドジャース4−7ブルージェイズ（8月11日・日本時間8月12日）

【映像】大谷、変態弾→投手の動きがおかしくなる

8月11日（日本時間8月12日）に行われロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った特大アーチと、相手投手の被弾リアクションが話題となっている。

0-7、ドジャース7点のビハインドの8回表、ドジャースの攻撃・1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、3番手ショーン・アンダーソンに対し、2球でカウント0-2と追い込まれるものの、そこから慎重にボールを見極め、カウント3-2に。そして注目の6球目、大谷は、内角やや低め、膝元を突く144km/hのカットボールをすくい上げるように豪快に振り抜くと、打球は快音を轟かせて一気に右中間方向へと高々と舞い上がる特大の飛球に。すると、打たれたアンダーソンはこの一打に衝撃を受けたのか、ボールを投げ終えた体勢からそのまま小刻みにステップするような動きで跳ねると、上空を見上げながら一塁方向に向かって歩きはじめるという、ユニークな被弾リアクションを披露。無論、その間も打球は伸び続け、ほどなく右中間の深いところへと着弾。大谷にとって今季42本目のアーチは、思い出深い古巣本拠地での一発となった。こうした大谷の一発と、打たれたアンダーソンの被弾リアクションに、ファンからは「どこ行くんだよ！」「飛んだな」「ショックでかいだろ」「可哀想すぎる」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、その豪快な一発で、相手投手たちに様々なリアクションを生じさせることもしばしば。こうした相手チームの反応を含め、今後もその印象的なアーチのある光景を、我々もじっくりと楽しみたいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）