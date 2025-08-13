「ええっっっ！ 窓を開けようと久々に障子を開けたら、スズメのお宿になっていた･･･」



【写真】巣の中には生後間もないヒナと、卵が2つ…これからどうなっていくのかな？

自宅の雨戸と窓のわずかな隙間に、スズメが巣を作っているのを発見したという投稿が、Xで14万件を超える“いいね”を集め、大きな話題となりました。投稿主は地衣類研究者のYoshihito OHMURAさん。障子の向こうに現れた巣を、障子にのぞき穴を開けてスマホ用スコープで観察。その様子をXに投稿したところ、「スズメに選ばれし幸運の館」「これが“スズメの戸締り”か」といった反響が寄せられました。



7月11日、OHMURAさんは久しぶりにエアコンを使わずに過ごせそうな気温だったため、障子を開けて窓を開けようとしました。そこで目に飛び込んできたのが、雨戸と窓のわずかな隙間に作られていたスズメの巣でした。



「それまでの2週間ほど、猛暑が続いていて、部屋が暑くならないように雨戸を閉めていたんです。まさかその間にスズメが巣を作っていたとは思いませんでした」（OHMURAさん）



巣の中にはすでに1羽のヒナが孵化しており、孵る前の卵が2つ並んでいたといいます。研究者の血が騒いだのか、「うわー、これ動物園の飼育窓みたいにバッチリ観察できる！ラッキー！」と思わず声が出たという OHMURAさん。鳥獣保護法で卵やヒナがある巣を勝手に撤去することは禁じられているため、迷わず“観察”を選択。親鳥を驚かせないよう障子に小さなのぞき穴を開け、スマホ用のファイバースコープ（約3,000円）を使って、巣の様子をそっと観察。日々の変化をXに投稿しながら、静かに見守りました。



投稿には、戸袋の入り口から巣立ち間際のヒナにエサを運ぶ様子も映し出されています。



「巣は雨戸と窓の隙間にあり、親鳥は雨戸の戸袋側から出入りしていました」（OHMURAさん）



普段は、一年に数ミリしか成長しない地衣類を研究しているというOHMURAさん。変化がゆっくりで季節性もほとんどない世界から見て、ヒナの成長速度は衝撃的だったのだとか。



「『昨日よりふっくらしている？』『羽が生えてきた！』『毛繕いを始めた…』と、まるで日めくりカレンダーのようでした」（OHMURAさん）



なにより、スズメの生命力の力強さに感銘を受けたというOHMURAさん。



「長い時間をかけて静かに形づくられる地衣類と、わずか十数日で卵から野生に適応できる姿になるスズメ。その対照的な生きざまには、それぞれの命の戦略と美しさがあり、観察するうちに、スズメという身近なのに、知らないことも多かった存在への科学的な関心もそそられる体験となりました。



都市という特殊な環境の中で、スズメも地衣類も大きなストレスを受けているとOHMURAさんは語ります。



「地衣類はその環境ストレスや変化に対して受け身で、気づかれないまま姿を消してしまうこともあります。スズメはこのような人家のわずかな隙間を巧みに利用し、たくましく子育てをして生き抜いている。その柔軟さと適応力には、生き抜くための力強さを垣間見た思いがしました」（OHMURAさん）



なお、ヒナは順調に成長しましたが、残る2つの卵は孵らなかったそうです。



「夏は春に続く2回目の繁殖期で、卵の数も少なく、成功率も低いそうです。『親鳥もこの時期は焦っている』という知人の言葉が胸に刺さりました」（OHMURAさん）



そして驚きだったのは、夜になると親鳥は巣にいないこと。外のねぐらで眠り、明け方に「チュン♪」と鳴きながら戻ってくる姿は新鮮だったといいます。



ヒナは7月23日に無事巣立ちました。



「朝はまだ巣にいたのに、夜帰宅すると姿がなくて…。でも翌朝、近くで親鳥とヒナの鳴き声が聞こえてきて、ほっとしました」（OHMURAさん）



近年スズメの数が減っているという中で、雨戸と窓のわずかな隙間でたくましく命を育んだ姿は胸を打つものでした。



「無事巣立ったヒナが、自然の中で元気に生き抜き、また新しい命をつないでくれたら…と願っています。いつかまた、あの『チュン♪』という声がどこかで聞こえてくる日を楽しみにしています」（OHMURAさん）