いまさら人には聞けない！　「男のアンダーヘア処理」事情



猛暑でムレムレの股間に「半数近くが気を配っている」ことが判明！

これだけ暑いと毎日汗だく。そこで気になるのは下半身のムレ！ みんな股間の毛の処理はどうしてる？ アンケートで気になるその実態や女性側の意見なども探ってみた！

【アンケート】20代、30代、40代の男性300人に聞いた結果

＊ ＊ ＊

■男性の約43％がすでに処理済み！

猛暑でお股は例年以上にムレムレ。アンダーヘアを邪魔に感じる男性も多いのでは......!? そこで、20代から40代の男女計600人に緊急アンケートを実施！

まずは男性のアンケート結果を確認すると、なんと約43％の男性がアンダーヘアの処理をしていることが発覚。男性がVIOを整えることは、もはや何も珍しくない時代に突入していることが判明した。



V、I、Oのうち、クリニックの医師によると自分で整えている人はVラインのみが多いだろうとのこと

なお、まだ処理していない男性においても約25％が「したいと思ったことがある」と回答。

とはいえ、

「処理後に生えてくるとチクチクしそう」

「レーザー脱毛は痛くないか怖い」

「脱毛施術中に女性スタッフがいたら恥ずかしい」

「急に脱毛したら妻に浮気を疑われそう」

など、さまざまな理由でためらっている男性も少なくないようだ。というわけで、そんな不安や疑問をひとつずつ解決していこう！ 令和の牴爾量售儉瓩鯏按豌鯔!!

■十人十色のアンダーヘア事情

「すでにしている」男性たちはどんな理由で処理をしているのか。まず目立ったのは、こんな狠棒あるある瓩硫鮠辰箸いν由。

「夏はムレるので、トイレに行くたびに自分でもニオイが気になっていた」（35歳・千葉県）

「仮性包茎なので、1日に何度も毛が巻き込まれてしまい痛かった」（41歳・東京都）

「肛門周辺の毛が濃かったため、大便をするとウォシュレットを使っても汚れが落ちづらかった」（32歳・神奈川県）

「気づくと部屋の床が陰毛だらけになっていて気持ち悪かった」（29歳・東京都）

ほかにも、仕事きっかけで踏み切った者たちもいる。

「仕事仲間とサウナや銭湯に行く機会が増えて、毛がないほうが好感度が高そうだったので整えた」（39歳・埼玉県）

「海外では男性もツルツルがスタンダードなので、海外出張をきっかけに全剃りしました」（25歳・東京都）

そしてもちろん、女性ウケを気にした声もあった。

「彼女がパイパン（VIO全剃り）かつ潔癖症。毛がないほうがいいと言われた」（33歳・東京都）

「毛がない男女のセックスは快感が全然違うと聞いたから試してみたかった」（39歳・神奈川県）

目的の多様さが、これだけアンダーヘア処理が浸透している理由とも言えそうだ。

■女性の約半数が口淫中の毛に嫌悪感

では続いて、女性のアンケート結果も見てみよう。まずは「自身がアンダーヘアを処理しているか」を確認すると......しているのは44％で男性とほぼ同率。アンダーヘア処理の男女差はすでに平等になっていた！

パートナーに処理をしていてほしいと思うかについて「思う」「やや思う」と答えたのは42％と、女性の約半数がパートナーにも処理を求める結果となった。

男性に処理を求める理由はやはり性行為に関するあれこれが多かった。

アンケートによると「口淫をするときに陰毛が気になったことがある」と答えた女性は約46％。



性行為においてもアンダーヘアは重要な問題のようだ

「剛毛な人は特にしづらい。抜けた毛が喉に入ってきて吐きそうになったことが何度もあります」（31歳・東京都）

「毛が濃い人はムレているのか、ニオイもどことなく濃い気がする。口呼吸で耐えています」（28歳・神奈川県）

「事後に鏡を見たら、顔に相手の毛が何本もついていてなんかよくわからないけど悲しくなった」（40歳・東京都）

■性交におけるアンダーヘア事情

続いては、性交におけるアンダーヘア問題への女性の声を見てみると。

「初めてツルツルな男性としたときは感動。いろいろな部分を抵抗なく舐めてあげられた」（33歳・東京都）

「股間も含めて肌同士を擦り合わせている感覚があって、全然違う快感が得られた」（28歳・埼玉県）

と好評な声が多く聞こえた。

アンケートではアンダーヘアを処理している男性と性交をしたことがある女性の58％が、気持ち良さが「増す」「少し増す」と回答。処理をしておけば、いざというときに好感度が上昇するチャンスをつかめるかも。

なお、注意しなければならないのは「パートナーが急にアンダーヘアを処理したら浮気などを疑う」と答えた女性が約30％存在すること。奥さんや彼女がいる男性は、事前に相談し、衛生面や清潔感といった理由も含めて説明しておいたほうがよさそうだ。

■自分でもできる？ レーザーは痛い？

では「いざ脱毛！」となったとき、どんな選択肢がある？ アンケートによると、処理している男性の中でクリニックやエステで脱毛しているのは約25％。残りは自分で処理しているようだ。

男性専門の総合美容医療機関「ゴリラクリニック」銀座ANNEX院の太田博之院長にアンダーヘアの処理について聞いてみた。



今回医療脱毛の疑問に答えてくれた、ゴリラクリニックの太田博之先生

「ご自身で処理する場合、キレイに整えられるのはVIOのうちのVのみだと思います。さらに、ヒゲを剃るときと同様に、カミソリの刃が汚れていたり、保湿が足りなかったりすると、毛穴がボツボツと炎症を起こす『毛嚢炎』になることも少なくありません。爛張襯張覺境瓩IOの処理を求める方は、クリニックでの医療脱毛をオススメします」

――エステでの脱毛との違いはなんなのでしょう？

「クリニックとエステの違いは医師がいるかいないか。エステには医師がいないため脱毛を施せる処置に制限があり、例えば永久脱毛を行なうような強さのレーザー使用はできません。また、施術中にトラブルが起きた際もケアの内容に違いが出ます。施術内容、リスクの両面からご検討いただけたらと思います」



自分で処理する際には毛穴トラブルに注意！

――医療脱毛のレーザーってどれくらい痛い？

「毛の濃さによって異なりますが『輪ゴムではじいたような痛み』と表現されることが多いです。特にO周辺は痛みを感じやすいのですが、医療機関では麻酔が使用できるので、笑気ガス麻酔や麻酔クリームなどで緩和することも可能です」

――処理を始めてから毛がなくなるまでの爛船チク期間瓩不安です。

「まず、治療を始めてから終わるまでは3ヵ月に1回程度の通院を推奨しています。レーザーを当てた直後は完全に毛がなくなり、そこから1、2ヵ月たってから少しずつ毛が生えてきます。

多少チクチクすることもありますが、毛質が柔らかくなるような変化を感じる方も少なくありません。この周期を8〜10回行なうことで、ほぼ毛が生えてこない状態になります」

――人気のアンダーヘアのデザインってありますか？

「デザインを希望する方もいますが、8、9割の方は完全になくすことを選ばれています。衛生面、清潔感、性行為での密着感などを考えると、そこにたどり着く方が多いようです」

――女性スタッフに施術されて、勃起しちゃったら恥ずかしいです。

「プロですので、女性でも何も感じないと思いますが、当院では必ず男性スタッフが対応するようにしています。それでも反応する方も少なくありませんが、レーザーの痛みで収まることが多いです。いずれにせよ、医療行為中なので気にする必要はまったくありませんよ！」

――もともと急所を守るための毛。なくして大丈夫!?

「現代において股間に衝撃が加わったりする機会は少ないので、皆さん治療後も問題なく生活をされています」

もはや、しない理由はない!? まだの人はこの夏こそアンダーヘア処理を検討してみてもいいのでは!?

取材・文／かくしごと 写真／PIXTA