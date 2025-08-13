◇プロ野球イースタン・リーグ 巨人 5-3 楽天(12日、Gタウン)

巨人・岡本和真選手が前日12日、戦線を離脱して以来初となる守備に復帰しました。この日は打撃でも3打数1安打としています。

この日「4番・サード」でスタメン出場した岡本選手。守備につくのは、5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷して以来、初の出来事となりました。まずは打撃で存在感を見せた岡本選手。初回2アウト1塁の場面で第1打席を迎えると、対する楽天の先発・早川隆久投手の2球目のストレートをとらえ、センターへのヒットを記録しました。

すると4回には守備機会も生まれます。先頭で打席に迎えた楽天・辰見鴻之介選手は、サード方向への鋭い当たりを放つも、岡本選手はこれを体を当てて止め、すぐさまファーストへ送球。軽快な動きでアウトを重ねました。さらに5、6回にもサード方向への打球に落ち着いて反応。守備でも順調な復帰を感じさせました。

同日の1軍戦は中日相手に完封勝利。お立ち台には岡本選手と同い年の森田駿哉投手と岸田行倫選手があがりました。ヒーローインタビューの中で岸田選手は、攻守に復調を見せる岡本選手について触れられると「早く戻ってきてほしいっす！」と笑顔でコメントを寄せました。