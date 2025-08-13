Café Kitsunéのテーブルウェアで朝を優雅に♡新コレクション登場

Café Kitsunéから、初のテーブルウェアコレクションが2025年8月15日（金）に登場します。 “暮らしの芸術”をテーマに、フランスの感性と東京の穏やかさが融合した上質なラインナップ。ブルーグリーンの水彩チェックが施されたエッグカップやコーヒーカップなどが揃い、ご自宅でもカフェのような特別な朝時間を演出してくれます。さらに、Sabre Parisとのコラボによるステンレス製カトラリーも登場し、理想のテーブルコーディネートが完成します♪

Café Kitsunéの美学が宿る器たち

“Art de Vivre（暮らしの芸術）”を体現する本コレクションは、日常に溶け込むシンプルさとエレガンスを兼ね備えたテーブルウェア。

ブルーグリーンの水彩タッチのチェック柄が優しく描かれ、朝の光に映えるデザインです。

ラインナップは、エッグカップ、コーヒーカップ、ボウル（カプチーノカップ）、プレート、ミルクジャグ*の5アイテム。まるでパリのカフェにいるかのような贅沢なひとときを演出してくれます。

*ソルト＆ペッパーセットは日本での展開なし

カトラリーにも上質なセンスを

理想的なテーブルを完成させるのが、フランスの老舗「Sabre Paris」とのコラボレーションによるカトラリー。

ステンレス製の上品な質感に、Café Kitsunéを象徴する“抹茶”と“ラテ”の2色バイカラーデザインが美しく調和。

ナイフ、フォーク、スプーンなどが揃い、朝食からブランチまで幅広く活躍します。美しさと実用性を兼ね備えたカトラリーは、毎日の食卓をワンランク上に導いてくれそうです♡

ライフスタイルを彩る“Objets”ライン

今回のテーブルウェアの発売は、Café Kitsunéのライフスタイルコレクション「Café Kitsuné Objets」の新たな幕開けでもあります。

すでに人気を博しているレディ・トゥ・ウェアやアクセサリー、カフェグッズに加え、暮らしそのものを美しく彩る新展開。

お気に入りの器やカトラリーを取り入れることで、日常がより自分らしく豊かなものへと変わっていくはずです。

特別な朝の始まりはCafé Kitsunéとともに

Café Kitsunéの新作テーブルウェア＆カトラリーコレクションは、2025年8月15日（金）より全国のCafé Kitsuné店舗*および公式オンラインストアにて発売開始。

日々の朝時間を特別なものへと変えてくれる、上質なアイテムが揃います。おうちでもカフェのような空間を演出したい方、朝の時間をもっと楽しみたい方にぴったりのラインナップ。

お気に入りの一品を見つけて、心と暮らしにやさしい彩りを加えてみませんか？*一部店舗で取扱いのないアイテムあり