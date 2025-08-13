◆ 無死一、二塁からのタッチアップで二塁ベースを空ける

DeNAがサヨナラ負け。今季ワーストの借金5とした。

12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では2回の守備のミスにフォーカス。先頭の村上宗隆がレフトフェンス直撃の二塁打を放つと、続く北村恵吾が四球を選び無死一、二塁とする。長岡秀樹がセンターへ外野フライを上げ二塁走者の村上がタッチアップすると、二塁手・林琢真が二塁ベースから離れたのを見た一塁走者・北村もタッチアップ。オールセーフで一死二、三塁とした。次の打者の古賀優大が内野ゴロを転がし先取点を許した。

この守備に解説者の大矢明彦氏は「絶対に二塁ベースを空けてはいけない場面」と二塁手の林を咎めた。「センターの送球が良かったので（三塁アウトを）狙おうとしたと思うが…打球に対する判断をしっかりしておかないといけない。普通に守っていれば一、三塁になっている。深く守れて併殺も狙える一、三塁であればどうなっていたか分からない」とコメントし、守備陣形に影響する痛いミスだったとした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』