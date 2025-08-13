「行くな!!」「これ以上、離さないでくれ」香川真司＆長友佑都のビッグクラブ移籍に鄭大世が抱いた“本音”と“焦り”
元Jリーガーで欧州クラブでのプレー経験もある鄭大世は、かつて香川真司がマンチェスター・ユナイテッドに移籍する時、「行くな!!」と思ったそうだ。
「当時、オフで日本に帰ったとき（鄭大世氏はドイツのボーフムに在籍）、『香川、マンチェスター・Uへ』という記事を見て、『行くな!!』と（笑）。香川に対して嫉妬していたわけではありません。嫉妬は同じようなレベルの人に対してするものだから、香川くらい突き抜けていたら仕方がない気持ちもありました。
でも、自分もボーフムで結果を出していたから、『これ以上、離さないでくれ』と焦りはありました。その時のユナイテッドのメンバーが凄いじゃないですか。（ロビン・）ファン・ペルシ、（ウェイン・）ルーニー、（ライアン・）ギグスらがいる中で、香川がプレーしているのは涙ものです」
また鄭大世は、長友佑都がイタリアのチェゼーナからインテルにステップアップする際も、「行くな!!」と思った。
「長友がチェゼーナに移籍するタイミングで、僕はボーフムに行ったんです。で、その半年後、彼がインテルに引き抜かれる噂を聞いて『行くな!!』と（笑）。当時の僕はそこで焦って代理人に言いましたよ。『長友が半年でインテル行くなら、俺もボーフムで８点取っているんだからどこかに行けないの？』って。超自己中ですよね（笑）」
そんな思い出を語ってくれた鄭大世氏。同じプロ選手から見ても、マンチェスター・Uの香川、インテルの長友は「光り輝いていた」（鄭大世氏）という。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
