12日、スーパーで販売されるコメの平均価格が発表されました。前の週に比べて値下がりしたものの、5キロあたり3500円を超えています。

◇

都内の洋食店。ステーキやハンバーグのおともにかかせない「ライス」ですが…。

都内の洋食店

「もう我慢も限界かな。このまま下がらないと」

52年間続けていた大盛りライスの無料を去年、泣く泣く100円に値上げ。理由は、コメの価格の高騰です。

12日に発表された、スーパーで販売されるコメの平均価格は、前の週に比べて83円下がり、5キロあたり3542円に。銘柄米の平均価格も前の週より45円下がり4202円となりました。

ただ、スーパーでは、5000円近い値段で売られていました。

◇

12日、千葉県匝瑳市では、“待望”の新米の収穫が行われました。この地域では、通常より1か月ほど早く収穫されるコメの栽培が盛んです。

コメ農家

「消費者も3500〜3600円台でお買い求めできるということになると思う」

──今の時期から大量の新米が出回り始める？

コメ農家

「（この地域は収穫量が多いので）それも価格形成につながっていく」

炊いたコメは…。

コメ農家

「新米の香りは良いね」

コメ価格の安定に向けて期待が高まる、新米の収穫。

◇

12日に発表された、スーパーで販売されるコメの平均価格は、8週連続で3000円台となっています。

横浜市のスーパーでは…。

買い物客

「実感としては私のなかでは、ちょっと下がったと思います」

価格の下落を実感する人がいる一方で…。

買い物客

「これがいいな」

──コメを選ぶのに悩んでいるようにも見えたが…。

買い物客

「悩みますよ、今コメ高いもん」

──下がったという実感はない？

買い物客

「ないですね。（5キロは）高くて手が出ない」

このスーパーで扱っている銘柄米は、税込みで5000円を超えるものがほとんどだといいます。

食品バイヤー

「当店の方ではずっと高止まりが続いていて、特に銘柄米は4月に最後、値上げがあってからずっとそのまま、値段は変わらず。売り上げにも相当響いています」

新米の流通が始まっても、不安はつきないといいます。

冒頭の洋食店も、不安を口にします。

──このまま仕入価格が高いままだと？

都内の洋食店

「（値上げは）9月くらいにはって考えてます。にっちもさっちもいかない状態になっちゃうので。（値上げを）9月10月にはと考えている。もちろん値下がりしてほしいですね」

（8月12日放送『news zero』より）