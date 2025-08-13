先週から九州や北陸などで前線による大雨が続いていましたが、きょうはようやく全国的に天気が回復に向かいそうです。

日本列島付近に先週から停滞していた前線がきょうは途切れて、日本列島は広く高気圧に覆われるでしょう。そのため、日中は広く晴れて日差しが戻ってきそうです。関東地方は雲が多めですが、晴れ間が出る時間帯もある見込みです。

ただ、午後は大気の状態が不安定。各地で局地的に雨雲が湧き、天気が急変するおそれがあります。特に九州や北陸などは、今までの雨で地盤が緩んでいるため、少しの雨でも土砂災害が起きるおそれがあります。ご注意ください。

きょうは日差しとともに暑さも復活します。熊本は36℃まで上がる予想です。西日本を中心に全国18の地域に熱中症警戒アラートが出ています。九州などで大雨被害の復旧作業にあたる際は、熱中症に厳重な警戒をお願いします。

【 きょうの各地の予想最高気温 】

札幌：30℃ 釧路：27℃

青森：30℃ 盛岡：33℃

仙台：31℃ 新潟：30℃

長野：32℃ 金沢：32℃

名古屋：34℃ 東京：32℃

大阪：35℃ 岡山：34℃

広島：33℃ 松江：33℃

高知：34℃ 福岡：35℃

鹿児島：34℃ 那覇：33℃

また、台風11号が強い勢力で石垣島など先島諸島に接近しています。急な強い雨や風に注意してください。八重山地方では、きょう大しけとなっています。昼過ぎにかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

札幌では金曜日と来週月曜日は雨が降りやすくなりますが、それ以外の各地は、来週にかけて太平洋高気圧の張り出しが強まるため、晴れて厳しい暑さが続きます。特に西日本を中心に35℃以上の猛暑日が続出するでしょう。東京も来週前半は35℃と猛暑日の予想です。

大雨の後は猛暑に注意が必要です。また、お盆休みは広く行楽日和になりますが、午後は大気の状態が不安定となりますので、海や川、山のレジャーの際は天気の急変にご注意ください。