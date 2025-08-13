◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-0 中日(12日、東京ドーム)

巨人は前日12日の中日戦に完封勝利。試合後に阿部慎之助監督がインタビューに応じました。

この日の先発は2年目左腕・森田駿哉投手。初回に招いた1アウト満塁のピンチを併殺打で脱すると、プロ初の7回を投げ抜き、被安打はわずか「2」。防御率0.00をこの日もキープしました。

この好投について阿部監督は「要所でフォークも落ちて、三振も取れてましたし。素晴らしい内容だった」と絶賛。さらにここまで失点していない理由について「打席に立ってないからわからないけど、ボールも多分思ったより動いているし、高さも間違いないし。元々はゴロピッチャーだからそれが今うまくハマっているんじゃないかな」と分析しました。

この日の巨人打線は3回に一挙4得点。阿部監督はこのイニングについて「1つの相手のミスからだったんですけど。そこにつけ込めて、追加点が取れたので素晴らしい攻撃でした」と称賛。この回に2ランを放った岸田選手の勝負強さについても「だからこそ5番にいれてます。ずっといい働きをしてくれてる」と評価しました。

記者からはここまで2試合連続でベンチ外となっている大勢投手についても質問が。阿部監督は「大事を取ろうかっていうだけなんで。多分明日も（ベンチに）入れないと思いますけど。タイガース戦からいけるようにしてもらえればな」と語りました。