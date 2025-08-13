

臭気判定士の石川英一さん。めくるめく「におい」の世界を語ってくれました（撮影／梅谷秀司）

【写真】臭気判定士の“4種の神器”から下水管、女性の頭皮、インコのにおいを嗅ぎわける様子まで……貴重なお仕事写真を大公開！

マンションの異臭騒ぎから、新商品の消臭効果測定まで──。私たちの暮らしに潜む「におい」の問題に立ち向かう、ユニークな専門家がいるのをご存じですか？

国家資格「臭気判定士」の第一期合格者にして、“においの探偵”の異名を持つ石川英一さん（66）。元バイク便ライダーという異色の経歴の持ち主ながら、今では住人の気づかない異臭源を突き止めたり、時に大手メーカーの商品開発に関わったりと、その鋭い嗅覚を武器にさまざまな現場を駆け回っています。

「固定された考えを持たないこと。この仕事では、それが一番大事」と語る“においのプロ”に、特殊な業務の実態と、知られざる「におい」の奥深き世界を案内してもらいました。

合格率約25%の難関国家資格を取得し「臭気判定士」に

「におい関連の仕事を始めてから30年近く経ちますが、業界内の口コミで評判が広まり、しまいには“男性の脇の下や女性の頭皮を嗅ぐ”といった依頼までくるようになっていました」（石川さん、以下同）

ギョッとする仕事内容ですが、語り口調はいたって真剣。

「臭気判定士は平成8年（1996年）から始まった国家資格で、私がちょうど第一期の合格者です。もともと、この資格保持者が担当するのは、『悪臭防止法』に基づいて工場の排気ガスなどのにおいを測定するという、公認オペレーター業務が主だったんですよ」

かつて、工場などから発生するにおいの規制は、アンモニアや硫化水素といった特定の22物質の濃度によって行われていました。しかし、規制物質が検出されないにもかかわらず「とにかく臭い」という苦情が増えたことで、新たな基準が必要に。そこで導入されたのが、人間の鼻でにおいを直接測る「嗅覚測定法」です。

現場で採取したにおいを無臭の袋に入れ、実験室で100倍、300倍、1000倍……と段階的に薄めていく。それを「パネル」と呼ばれる6人の嗅ぎ手が嗅ぎ、全員が「においが分からなくなった」と判断した倍率を「臭気濃度」として数値化。この極めてアナログな測定の精度を管理する専門家として、臭気判定士は誕生したそうです。

「資格を取ったのは、当時勤めていた臭気測定器材メーカーの上司から、業務上必要だと求められたからです。試験の合格率は25〜30%ほど。あの時代は悪臭を専門的に扱う国家資格が他に存在せず、何十年かぶりに誕生した国家資格だったということもあり、大きな注目を集めました」

そんななか、次第に本来の業務範囲を超えた「におい」の相談が、石川さんたち臭気判定士の元にやってくるようになります。

「メイン業務はにおいの測定ですから、現場へ行ってにおいの発生源を特定したり、におい問題の解決策を提案したりするというのは、業務外のことだったんです。しかし、そういったニーズが増え続け、関わらざるを得なくなりました。

さらには、2社目の消臭剤メーカーに移った頃から、“市販の消臭剤や空気清浄機の性能評価をしてください”といった相談もくるように。しかし、ノウハウもなければ、基準も測定法もない。“じゃあ、どうやって測ったらいいんでしょう？”なんて聞かれる始末で（笑）。その方法まで考えるなど、気づけば“においの何でも屋”と化していましたね」

経験を積み独立。今でも仕事の依頼が途切れないワケは

この現状をふまえ、環境省の外郭団体「におい・かおり環境協会」は「臭気対策アドバイザー」の資格を創設。こちらは臭気判定士として10年以上の実務経験を積み、論文と面接をクリアした者だけが取得できるため、さらに狭き門ですが、石川さんは見事合格しています。

「現在の資格保有者は日本全国で約200人ほど。その後、悪臭だけでなく、生活環境や心地よいかおり環境の形成にも貢献することを期待して『におい・かおり環境アドバイザー』制度も立ち上げられました。当時の状況を鑑みると、これらは私が創設のきっかけになったと言っても過言ではないと思いますよ」

そう言って、石川さんは少し誇らしげに微笑みます。

こうして“においのスペシャリスト”として着実に経験を積んだ石川さんは、2010年にフリーランスに転身。今では臭気判定士会の理事も務めています。独立後も依頼は絶えず、営業活動をしなくともコンスタントに仕事が舞い込むそう。

「会社員時代に幅広い業務に携わり、人脈も広げていたことが活きているのだと思います。特に、住宅のにおいをチェックする仕事は、私が2社目で担当するまで他にやっている人間がいなかったため、“石川なら対応できる”と口コミが広がってくれたのかと」



作業服で取材に応じてくれた石川さん。基本はこのスタイルで現場に向かうそう（撮影／梅谷秀司）

現在、石川さんの主な顧客は日本を代表する大手デベロッパーや、ビルメンテナンス会社です。加えて、生活用品メーカーおよび化粧品メーカーや、個人からの依頼が入ることも。なかでも「建物から原因不明の異臭がする」といった相談は、後を絶ちません。

なぜ石川さんに、さまざまな規模のクライアントから依頼が集中するのか？ そこには確かな実績に加え、“価格”という大きな理由がありました。

「どこかの企業が業務として調査を行うと、どうしてもコストがかさみ、1件あたり15万〜20万円ほどになってしまう。対して私は、1件あたり7万〜8万円で請け負います。もちろん現場に行ってみるまでは状況がわからないので、プラス料金をご相談することもありますが。このように、コスト面が抑えられることに加え、そもそもいち企業では受けられないような案件も多々あるため、巡り巡って私のところに依頼が来るんです」

デジカメやマスクを片手に、“においの発生源”を特定

石川さんが現場に赴く際の相棒のひとつは、細かい状況を撮影するデジタルカメラ。

「現場調査でにおいを嗅ぐときは、ものすごい集中力でその場のにおい情報と視覚情報を収集するため、メモを取る余裕がありません。だから、とにかく現場の状況を全て写真に撮っておく。そして、後からPCの大きな画面で記憶と照らし合わせながら分析するんです」

例えば、異臭がするというマンションの部屋に到着した際には、玄関で立ち止まり、鼻から大きく息を吸って、じっと空間を観察。時には、床に這いつくばって空気の流れを感じることも。

「そうして、“これはカーテンのにおい”、“玄関の置物のにおい”、“建物そのもののにおい”など、その空間にあるべき『におい』を消去法で一つずつ消していく……すると、最後に残る『不明なにおい』が苦情の原因だとわかるんです」



「残されたにおいがわかるまで、あらゆる感性を研ぎ澄ませ続けます」と石川さん（撮影／梅谷秀司）

次に活躍するアイテムが、活性炭入りのマスクです。

「弱いにおいを含め、集中して嗅ぎ続けていると嗅覚が麻痺してくるので、このマスクでリセットをかけるんです。実はハンカチでもいいし、自分の服や肌のにおいを嗅ぐことでもリセットできるんですよ」

他にも、細身で軽量の「ライト」、ペンチ・カッター付きの「ミニ工具」などが、石川さんの仕事かばんの中に並ぶ“スタメン”だそうです。



ライトにマスク、デジカメ、工具が石川さんの仕事における“4種の神器”です（撮影／梅谷秀司）

仕事に必要なのは“鼻のよさ”より“ライブラリの豊富さ”

お話を聞いていると、臭気判定士の仕事は、特別な嗅覚を持つ者だけができる神業のように思えるかもしれません。ですが、石川さんはそれをきっぱりと否定します。

「大切なのは、特別に鼻が利くことよりも、頭の中にどれだけ“においのライブラリ（経験データ）”があるかなんです。知らないにおいを嗅いだとき、人は脳内にある一番近いにおいの記憶と結びつけて、その正体を判断しようとします。

だからライブラリにストックがないと、例えば下水の臭いを嗅いで、“これはアンモニアですかね”なんて、まったく違う原因を疑ってしまい、いつまでも発生源にたどりつけない。結局は、地道な経験の積み重ねこそが、この仕事のすべてなんですよ」

では、その「ライブラリ」はどうやって育てていくのでしょうか？ 石川さんは、ここでもユニークな訓練法を教えてくれました。

「これは、におい・かおり環境協会の文献にも載っている方法なのですが、例えば、きゅうりを手に持ってにおいを嗅ぐ。そうしたら、“青臭い皮のにおい”、“ウリのようなにおい”など、できるだけ具体的な言葉で表現する。

その繰り返しによって『きゅうり＝青臭い皮のような、ウリに近いにおい』という認識が脳に強く刻み込まれていき、その後、似たようなにおいに出会ったとき、“きゅうり？ いやちょっと甘いか？”とか、正しい判断ができるのです。嗅覚の情報は記憶を司る『海馬』という部分で処理されているので、においと記憶はがっちり結びついているんですよ」

香水の香りで昔の恋人を思い出す──そんな経験がある人もいるかもしれません。それもまさに、この仕組みから起きている現象なのだそうです。

さらに興味深いことに、アルツハイマーで話せなくなった人が、ぬか味噌のにおいを嗅ぎ続けたことで子供時代の記憶がよみがえり、再び言葉を取り戻したという事例もあるのだとか。においが記憶を呼び起こす力のすごさを感じます。

史上最“恐”のにおいは？ 嗅いだ瞬間「息が止まった」

百戦錬磨の石川さんが「これまでで一番きつかった」と振り返るにおいは何か？ 使用済みの靴下や、男性20人のわきの下をかいだ時も、「なかなかに強烈だった」そうですが、それを上回るのは、ある60代女性の頭皮から発せられた強烈な加齢臭だと言います。

「とあるメーカーからの依頼で、10代から60代まで約40人の女性の頭皮を嗅ぐという仕事をした時のこと。一人ひとり頭部だけが見える状態になっているところにアクリルの筒を置いてひと嗅ぎするんですが、ブラインドテストだったので、何の心の準備もなくノーガードで臨んでしまって。とある方のにおいを嗅いだ瞬間、本気で息が止まりました……」

対照的に、20代半ばまでの女性の頭皮からは、48時間シャンプーをしなくても「ラクトン」という甘い脂っぽい良い香りがするそうです。

「若い女の子のにおいを合法的に嗅げると知ったら、この仕事を目指す人が増えるかもしれないな、なんて（笑）」



頭皮やわきのにおいを嗅ぐときは、もちろん超至近距離まで近づきます（写真：本人提供）

ちなみに石川さんによると、自分のにおいは意外と気づきにくいもの。その理由は「自己順応」という脳の仕組みにあります。

外部からのにおいは危険信号として脳が警戒しますが、自分の身体から出ているにおいは安全と判断されるため、すぐに慣れてしまうのだとか。

「自分のにおいを知りたかったら、普段よく着る服をあまり汚れていない状態で大きなビニール袋に入れ、外に持って出ます。服が入った袋に外の空気を入れてしばらく待ちます。その間に嗅覚がニュートラルに戻りますから、そのまま外でビニール袋の中を嗅いでください。それがあなたのにおいです」

収入は会社員時代の2倍に！ フリーランスの醍醐味

石川さんがどの現場でも高いパフォーマンスを出せる秘訣は、ストイックな生活ルーティンにあります。

「身体のコンディションを一定に保つために、就寝と起床の時間は1年中同じです。夜は11時までには寝て、朝は遅くても6時半には起きる。年齢とともに睡眠時間が短くなってしまい、最近は5時半起きですけどね（笑）」

早朝にはメールチェックを済ませ、常に2件は抱えているという報告書の作成を進める。そして現場へ──。仕事の依頼は2週間先までびっしりだそう。

それほど忙しい日々の中でも、独立してよかったと思うことはあるのか尋ねると、

「午後7時には風呂から上がって、ビールが飲めること。それがフリーランスの特権かもしれません。それから収入は、会社員時代の倍くらいにはなりました。まあ、会社員時代の給料が高くなかったというのもありますけど（笑）。でもそのぶん、毎年の所得税の請求額を見て倒れそうになりますよ」



収入は増えたが、時には「インコのにおいを分析する」なんて謎の依頼がくることも（写真：本人提供）

そんな石川さんには、もうひとつの顔があります。なんと、小説家としても活動しているのです。

「高校生の頃から、小説を書くのが夢だったんです。若いころはいろんな投稿サイトにちょこちょこ書いていました。そうしたら昨年、あるサイトから声がかかって、1年かけて連載を書くことに。毎月2万5千〜3万字ですから、年間で30万字ほど。文庫本の上下巻くらいになりますね。今の仕事をしながらだったので、本当に大変でした」

“職業ライダー”から未経験でにおい業界に入るまで

そもそも石川さんは、なぜこの“におい業界”に入ったのか。そのきっかけもまた、なかなかユニークです。

若い頃の夢は、なんとプロのバイクレーサー。その夢が捨てきれず、20代は新聞社の原稿をバイク便で運ぶ“職業ライダー”として生計を立てていたと言います。

「結婚して、“さすがにこのままじゃいられないな”と思っていた時に、友人から“人を探している業界がある”と紹介されまして。その友人のお父さんが、におい業界の偉い方だったんですよ。そのご縁でまったくの未経験から滋賀県の臭気測定器材メーカーに就職し、先ほど語ったようなキャリアがスタートしました」

人生の節目で訪れた偶然の出会いを掴み取り、新たな道を切り拓いてきた石川さん。彼の“嗅覚”は、においだけでなく、人生のチャンスを嗅ぎわける力にも繋がっているのかもしれません。



「臭気判定士で生計を立てていくようになるだなんて夢にも思わなかった」と石川さん（撮影／梅谷秀司）

「固定された考えを持たないこと」

それが、石川さんが仕事を続けるうえで最も大切にしているルールだと言います。

「においの現場で一番やりがちな失敗は、“原因はきっとこれだろう”という先入観を持ってしまうこと。そうすると、微妙な違和感や、ノイズのような別のにおいに気づけなくなってしまうんです」

ゆえに石川さんは現場に入る際、頭を空っぽにして、五感を開く。そうして極度に集中すると、風速計には表れないごくわずかな空気の流れや、部屋の温度差まで肌で感じられるようになるのだとか。

かつてNHKの番組に出演し、脳の血流を測定したときのこと。未知の微かなにおいに接した瞬間、石川さんの脳はフル稼働していたそうです。

「普通の人は、においを嗅ぐと脳の特定の部分だけが反応するらしいんですが、私の場合は全体が全力で反応するか、まったく働かないかのどちらかで、珍しい動きなのだそうです。その先生には、“あなたは超能力者だ”と言われましたよ（笑）」

後継者をどうする？ 向いているのは“オタク気質の人”

万能そうな“においの探偵”にも、悩みはあります。それは、自分の後を任せられる後継者を育てることの難しさ。

「大学院卒の人間を2年ほど教育したことがあるんですが、ダメでしたね。考え方が凝り固まっていて、最初から結論ありきで進めようとする。においに関して苦情を言う人も嗅ぐ人も人間ですから、この仕事には化学の知識だけでなく、人を見る能力や柔軟な思考が不可欠なんです。そのうえで、においのライブラリをコツコツ蓄積していく。だから、オタク気質の人のほうが向いているんじゃないでしょうか」

現に、臭気判定士の資格だけで生計を立てているのは、石川さんを含めても日本に10人いるかどうか。そのほとんどは、企業の研究室や開発部門に勤めている会社員だそうです。石川さんのようにトラブルの現場に単身乗り込み、必要あらば建築図面まで読み解いて根本原因を突き止めることができる存在は、極めて稀なのです。

臭気判定士の免許は5年ごとの更新。66歳で更新を済ませた石川さんは、「71歳になるとさすがに自信がないかな」と謙遜しますが、話す姿からは、その嗅覚と探究心が錆びつく様子は、少しも感じられません。

先入観を捨て、五感を研ぎ澄まし、現場のあらゆる情報をフラットに受け止める。そして、経験の「ライブラリ」から最適解を導き出す──。

石川さんの仕事術は、においの世界にとどまらず、変化の激しい現代を生きる私たちにも、固定観念を捨てて物事に向き合うためのヒントを与えてくれるはずです。



においのプロである石川さんには、これからも末長く活躍していただきたいものです（撮影／梅谷秀司）

（高橋もも子 ： ライター）