◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3×-1DeNA(12日、神宮球場)

DeNAとの初戦を勝利しカード勝ち越しを狙うヤクルトは両者譲らない投手戦の末、最終回に4番・村上宗隆選手のサヨナラ2ランホームランで勝利。同一カード勝ち越しを決めました。

ヤクルトの先発はランバート投手。3回まで無失点の投球を見せるも、4回にヒットと二つの四球で無死満塁のピンチを迎えます。しかし、DeNA・戸柱恭孝選手に犠牲フライで同点に追いつかれるも後続を抑え最少失点でこの回を切り抜けます。その後は安定した投球を続け、7回10奪三振1失点の好投でマウンドを降りました。

一方、打線は2回に4番・村上選手のフェンス直撃のツーベースヒットで一気にチャンスメイクに成功すると、7番・古賀優大選手のショートゴロの間に走者が生還し1点を先制します。その後は攻撃の糸口がつかめず1-1の同点のまま9回を迎えるものの、一発が出ればサヨナラの場面で、打席には4番・村上選手。初球を捉えると、打球はバックスクリーンへ飛び込む第5号サヨナラ2ランホームランとなり劇的勝利。チームからも手荒い祝福を受けました。

ヤクルトはこの勝利でカード勝ち越しとなる2連勝。5位中日とのゲーム差を「5」に縮めました。