

「学歴詐称問題」に揺れる伊東市の田久保眞紀市長（写真：時事）

静岡県伊東市の田久保眞紀市長をめぐる「学歴詐称問題」は、収まるどころか、今もなお混乱が続いている。その余波は田久保氏個人にとどまらなかった。皮肉にも、火の粉が東洋大学にまで飛んできた。SNSで炎上したのは、東洋大学を的にした偏差値論争だった。

近年、偏差値ばかりが近視眼的に注目され、教育・研究内容はもちろん、建学の精神を核とする大学独自の「らしさ」はほとんど顧みられることがない。すべてとは言えないが、受験生や保護者、高校の進路指導教員だけでなく、大学の在学生や卒業生、教職員までもが無関心なようである。創立100年以上の伝統校であっても、創立者が定めた建学の精神や大学の歴史を知らない人は少なくない。

そこで改めて注目したいのが、各大学の「らしさ」だ。「大学全入時代」が現実のものとなり、有名大学に受験生がますます集中する一方で、多くの大学が学生確保に苦しみ、淘汰されていくという二極化が進む中で、「らしさ」は大学の存続をかけた経営戦略の根幹であり、受験生にとっては大学選び、学生の人間形成、卒業後の人生のあり方にも深く関わる重要な要素になるだろう。

例えば、早稲田、慶應、同志社といった伝統私学は、創立者の建学精神に裏付けられた「らしさ」が浮き彫りになっている。一方、東洋大学は都心回帰で志願者数を伸ばすも、「らしさ」はもう一つ鮮明でない。本稿では、こうした事例を通して、大学が有する「見えざる資産」である「らしさ」とその効用について、前中後編の3回に分けて考える。

東洋大が全国4位の志願者を集めたワケ

中編で触れた早稲田大学の前身、東京専門学校が開校してから5年後の1887（明治20）年、東京・文京区に哲学者・井上円了が「哲学館」を創設した。これが東洋大学の始まりだ。

「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知徳兼全」を建学の精神にしている。「余資なく優暇なき者にも哲学を学ばせたい」という理念のもと、日本初の女子学生受け入れや夜間教育など先進的な取り組みが行われた。

1903（明治36）年に「哲学館大学」（専門学校令に基づく大学）として認可され、1906（明治39）年に「東洋大学」と改称。現在では、14学部・15研究科、学生数は3万2654名を擁する総合大学に成長した。

私立大学は病院と同じく企業ではない。「大義」と「経営」を両立させなければならない学校法人だ。東洋大学も両方を重視しているが、目立つのは経営面での改革である。

東洋大学は、首都圏の私立大学の中でいち早く「都心回帰」を実施した先駆的存在だ。郊外にあったキャンパスの機能を東京都心部へと段階的に移転し、学生の通学利便性や教育環境の向上を図ってきた。その取り組みは、引っ越しとしてのキャンパス移転ではなく、大学改革の一環として位置づけられている。

2005年には、文系5学部（文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部）の1・2年次課程を埼玉県朝霞市の朝霞キャンパスから東京都文京区の白山キャンパスに移した。これにより、多くの学生が山手線内に通学できるようになった。

続いて2017年には、情報連携学部を新設し、東京都北区の赤羽台キャンパスに拠点を設置。文理融合を謳う新学部が、都市型教育の象徴として注目された。

2024年4月には、群馬県板倉町にあった板倉キャンパスの生命科学部および食環境科学部を朝霞キャンパスへ移転。都心への近接度を高めつつ、生命・環境分野の教育・研究も拡充した。

東洋大学の都心回帰は受験者数にも明確な効果をもたらしている。2024年度には4年ぶりに10万人を突破。2025年度には、過去最多となる11万3762人を記録し、志願者数は私立大学の中で全国4位になった。都心部へのアクセス向上、キャンパス施設の刷新、学部編成の再構築が相乗的に作用し、大学の魅力を高めていることがうかがえる。

「定員割れが続いている大学」の現状

東洋大学は、このような「見える競争力」を高めており、その健闘は評価に値する。しかし、その改革の影で、東洋大学といえばこれ、という「らしさ」が外だけでなく在学生、卒業生にも伝わっていないのではないか。

仕事を通して東洋大学OBに出会ったことがあるが、この感が否めない。大学側は公式ホームページでも、井上円了の言葉・教えを掲載して建学精神の浸透に力をいれているようだが、その効果はいかがなものだろうか。

伊東市の田久保眞紀市長が東洋大学の卒業を気にしていなかったとすれば、それは東洋大学の薄い文化と無関係ではないだろう。建学の精神が文化として学生や社会に根付くには、もうひと工夫が必要だ。

東洋大学は「らしさ」の活用を強化する力量はあるだろうが、定員割れが続いている大学にそのような余裕はないだろう。

かつて大学進学率が低かった頃とは比べ物にならないほど大学が増えた。日本の大学数は2024年度時点で793校に達した。文部科学省の「学校基本調査」によると、1984年時点では、現役高校卒業生の大学・短期大学進学率は29.6％、浪人生を含めた進学率は35.6％だった。 2024年には、前者が62.0％、後者は約62.3%まで上昇した。

この結果、大学教育がかつての「最高学府」としての存在感が薄れ、「高校の延長」のようになってきた。それは、次のような言葉の変化にも見て取れる。

大学ではなく「学校へ行ってくる」、教職員が「うちの学生」とは言わず「うちの子」と口にする。 講義は「授業」となり、文部科学省までが「授業」という言葉を使う。大学教授は（准）教授ではなく「教員」と呼ばれ、研究職というよりも「学校の先生」というイメージが定着しつつある。

大学によっては、「担任」制度を設けるところが出てきた。以前から大学にはゼミがあったものの、「担任」という呼称をほとんど耳にすることはなかった。

大学が高校化しているのだから、高校が百花繚乱であるように、大学も多様化している。筆者は、神戸大学（大学院・学部）の助（准）教授を皮切りに学術の世界に入り、国立から地方の私立まで複数のレベルが異なる大学で教鞭をとり、企業の人事関係者でさえ知らない若者の素顔を見てきた。

確かに、偏差値が高い大学では学生の学力が一定水準に保たれている。一方、偏差値が低い大学では「こんなことさえ知らないのか」と呆れるほど基礎学力・知識・情報が不足している大学生や、無気力無関心で積極性に欠ける指示待ち人間が少なくなかった。

「面倒見の良い大学」が抱える大問題

だが、偏差値が低い大学だからといって、すべての学生や卒業生の能力、資質が劣っているとは言えない。筆者の経験から言えば、地方の偏差値が低めの私立大学でも、人当たりがよく、明朗闊達な若者がいた。筆者のゼミには、在学中に地元で会社を設立した学生起業家、比較的難しい資格試験に合格した学生、学歴フィルターで跳ね飛ばされそうな有名大企業に採用してもらった積極的な学生もいた。

一方、無気力無関心で消極的な学生、一見すると積極的に映るが、自分のことはさておき、権利主張だけが強い反抗的な学生が年々増えているのも否めない事実だ。すべての大学生がそうであると一般化できないが、大学関係者からは同じような本音をよく耳にする。

近年、増えている「面倒見の良い大学」では、消極的、攻撃的な学生が増えてきた。就職活動の支援や心身の悩み、学生生活に対する支援といった、高度化・複雑化する社会に対応した「健全な面倒見」はより充実しなくてはならないが、学生を大切にすることと甘やかすことを混同してはいけない。

企業の本音は真逆で、成人（18歳）を迎えた大人で、面倒を見てもらわなければならないような人間は不要だと考えている。むしろ、「3年間皆勤で高校生活を過ごした高卒のほうが、4年間で遊びグセがついた大卒よりもずっといい」という経営者の声も聞かれる。学力も優秀で目的意識が高い国立高専（高等専門学校）の生徒が人気なのも、このような企業の本音を反映しているようだ。

加えて、企業の現場では、上司がパワハラに対して神経質になっている。若手を指導する際、いつ何どきパワハラだと内部通報されるかわからないからだ。そのようなこともあり、権利主張が強い攻撃的なタイプや指示待ち社員よりも、面倒を見なくても自ら積極的に仕事に取り組んでくれる自走型の人を求める動きが見られる。

こうした状況下で、大学入試のあり方にも変化の兆しが見える。学力が低く、低次元の面倒を見る必要がある学生よりも、しっかりと基礎学力を習得し自発的に考え行動する学生が求められる。その意味で、少子化で学生確保に走るあまり評判を落としてしまった大学が反省し始めた。

関西学院大学の事例が象徴的だ。同大学は推薦入試を拡大したため、2020年度には一般選抜の割合が34.6％まで減少した。それで偏差値を下げてしまい、「推薦学院大学」と揶揄されている。この反省からか、2024年度に一般選抜の割合を54.3％にまで増やした。この動きは他大学にも影響を与えるだろう。

今後は、有名大学間で学生の取り合いが激しくなると見ていいだろう。学力が高い学生をしっかり確保することで、「推薦学院大学」から「入試が難しい大学」に復活する可能性は高い。

AI時代に求められる大学の理想像

では、一般入試の復活が顕著になれば、偏差値偏重の流れは変わらないのか。短期的には変化しないかもしれない。が、求められる基礎学力の内容が変わってくることだろう。

AI（人工知能）技術の急速な進化により、情報の収集や定型的な作業は、機械が人間よりもはるかに速く正確に処理するようになる。人間に求められるのは、自ら問いを立て、人間と機械の両方と協働し、新しい価値を創出する力だ。

AI時代に求められる全人的「芸」を磨く稽古場が大学である。

芸が達者になることは重要だが、流派ごとにそれぞれの芸風があるように、大学にも建学精神に基づく「らしさ」という芸風がある。前述したとおり、「らしさ」は、大学が創立されて以来蓄積されてきた価値観や行動様式の集大成である。大学全入時代における大学選びの新たな基準になるだろう。

こうなれば、意外にも伝統校に負けないほどの人気を呼ぶ若手芸人のような新タイプの大学・学部・学科が登場し、ファン（受験生）が殺到するかもしれない。

大学は今や完全に構造不況産業となり、戦国状態を迎えた今は、下剋上のチャンスでもある。伝統校もあぐらをかいていられない。

伝統校の創立者が残した「らしさ」には、歴史の重みを感じる。これは、大きな強みであり、今後も生かしていかなくてはならない。そこで、企業で見られる現象を他山の石としてほしい。

企業のトップは、口では「創業精神が重要だ」と言うが、それを時代の変化に対応できるよう経営戦略に落とし込み、実際の経営に反映しているだろうか。今はやりの「パーパス」をつくり、言葉遊びに自己満足しているようだ。

伝統を誇る大学もこうなってはいけない。それでは、「らしさ」を有効的に活用しているとはいえない。

「人生は楽観して奮闘すべき舞台である」

このたび意図せず注目されてしまった東洋大学も、公式ホームページで創立者・井上円了の言葉や大学の沿革を紹介しているが、企業がいうところの「あらゆるステークホルダー」にどこまで届いているのだろうか。

井上は「書物に書いてあることだけが学問ではない」（『新記憶術』1917年）とした。これは、「身の回りのすべての人や物が教師となり教科書となる」と考え、実際の書物からだけでなく、人や社会そのものから学ぶ姿勢の重要性を説いた「活書活学」の思想だ。

また、「人生は楽観して奮闘すべき舞台である」（『奮闘哲学』1917年）という言葉も残している。これは、現実社会での行動を何よりも重視し、人生を楽観的に捉え、恐れることなく行動せよというシンプルなメッセージだ。

ここで気になるのが、田久保市長の言動である。現在とっている行動は、はたして井上の言葉を正確に解釈した振る舞いなのだろうか。

田久保氏は「頑張ってほしい、負けないでほしい、といった声に背中を押された」と語った。しかし、井上が説いた「身の回りのすべての人」の声とは言いがたい。「恐れなく行動」しているようだが、市民の多くは楽観的になれないだろう。

田久保氏が東洋大学を除籍となった事実を踏まえれば、建学の理念と市長の振る舞いには、隔たりがあるように見える。それでは、東洋大学「らしく」ない。

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）